香港隊　賽前提早賣波衫　球迷：買得快好多　

香港男子足球代表隊周二（19日）晚上，將會坐鎮旺角大球場「拍跳」毛里裘斯。賽前更提早5小時於花園街Nike門市，安排球迷版主場球衣公開發售，吸引不少人冒雨排隊搶購，而Hayden則大讚足總今次安排。

港隊晚上8時將會迎戰毛里裘斯，而同日下午3時起，花園街Nike門市已經設有港隊球迷版主場球衣發售。港隊球衣可謂一件難求，但有別於之前公售，根據記者所見，是日購買過程相當暢順，店外亦未見太長人龍，開賣後兩個多小時依然齊碼。球迷只要在門外出示即日港隊友賽的電子門票，便可獲得籌號，然後入到店內再告訴職員尺碼，再上二樓付款即可，整個過程大約只需數分鐘。

值得一提，足總雖指每人僅可限購一件，惟由於今次為電子門票，在場職員未能作記認，因此出現「排完再排」的情況，不少球迷最後亦不止買一件。至於球迷Hayden受訪時，則大讚今次安排：「其實係好啲，因為唔使開賽前先買，可以出面食完飯先再入去，同埋絕對係快好多，希望之後都咁做。自己想印陳肇鈞，即使佢細細粒，但頂頭槌好勁。」