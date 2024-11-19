香港隊 力爭主場3連勝
2024年11月19日 19:00
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國際足球友誼賽：中國香港 vs 毛里裘斯
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香港男子足球代表隊周二（19日）繼續主場出戰11月第2場友賽，於旺角大球場面對世界排名第178位的毛里裘斯。六日兩戰的港隊，相對上場鬥菲律賓，正選僅1個調動，由黃威取代余在言，3中堅繼續為費蘭度、鐘樂安和周緣德，入球重任則落在安永佳、史提芬彭利拿身上，而門將陳嘉豪繼續不入大軍名單。毛里裘斯則有隊長兼前里昂後衞路斯鎮守後防。
港隊正選：
1 葉鴻輝 [GK] [C]
3 周緣德
4 鐘樂安
8 顏卓彬
9 安永佳
10 黃威
11 艾華頓
12 費蘭度
13 史提芬彭利拿
17 陳晉一
20 祖連奴
毛里裘斯正選：
16 捷奧迪 [GK]
2 路斯[C]
15 迪路比勒
33 艾利斯迪
48 法利
53 桑法索亞
57 莫路
58 萊昇
59 卡利斯迪
60 維蘭路爾
81 高拿特
港隊後備：
18 謝家榮 [GK]
2 亞歷斯祖
5 杜度
6 林衍廷
7 尼高拉斯
14 余在言
15 吳宇曦
16 陳肇鈞
21 徐宏傑
22 潘沛軒
23 孫銘謙
24 馬斐
毛里裘斯後備：
1 桑路易斯
18 保拿
25 利加特
44 阿祖安法索亞
50 薜托拿
67 高連
70 馬歷法索亞
72 艾杜尼
香港男子足球代表隊周二（19日）晚上在旺角大球場出戰11月份第2場國際友誼賽，相隔25年再與毛里裘斯正面交鋒。「大港腳」上場擊敗菲律賓，士氣如虹，今仗乘勝追擊，爭取自2016年後首次國際賽3連勝。（on.cc東網周二晚上8時免費直播）
港隊上周四（14日）在香港大球場憑安永佳梅開二度，加上艾華頓攻入1球，以3比1擊敗菲律賓，該仗擔正的史提芬彭利拿認為，球隊信心必定有所提升，但他強調即使對方世界排名較低，仍不能掉以輕心：「毛里裘斯排名唔高，係因為啲對手好強，而且我哋好耐冇對過非洲球隊，佢哋嘅身型同速度會畀到我哋好大壓力，唔好諗住今場好易踢。」
此外，港隊今場只要保持不敗，就提早鎖定列入亞洲盃外圍賽抽籤第2檔次，主教練韋斯活周一（18日）出席賽前記招時強調，只專注令球隊發揮應有水準，全力爭勝：「毛里裘斯同斐濟嘅風格接近，球員都係比較快同大隻，我哋會當呢場係淘汰賽去踢，希望打出風格，爭取贏波。」
談到港隊已連續兩場攻入3球，韋斯活稱手下坐擁不少優秀的攻擊球員，希望能夠製造更多機會，向對手施壓：「點樣令前鋒有足夠供應，係好重要嘅課題，如果中場唔夠創造力，就算前面有朗拿度都好難入波，所以每個入球都係大家努力搏番嚟，不過相比起入波，我更加關注球員失機，希望之後繼續改善。」今場亦為韋斯活首度帶領港隊在旺角場作賽的賽事，他表示香港大球場的草皮較快，盼球員盡快適應。
陪同韋斯活出席記招的周緣德，則期望球迷可以坐爆旺角場：「上場可能被颱風影響到入場人數，而且我哋依家嘅風格偏向用波同進攻，希望吸引多啲球迷入場，如果全場爆滿就好啦！」
至於毛里裘斯世界排名第178位，較港隊低20位，今年已出戰6場國際賽錄得1勝1和4負，包括9月在洲際盃與印度互交白卷後，再以0比2不敵敍利亞。球員方面，18歲中場卡利斯迪正效力韋斯咸U18，前鋒萊昇則為奧格斯堡U19成員，而後衞路斯曾於里昂等法國球會搵食，實力不容忽視。值得一提，港隊曾於1999年與毛里裘斯交手，當時港隊贏4比3。