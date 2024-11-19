香港隊　力爭主場3連勝

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香港男子足球代表隊周二（19日）繼續主場出戰11月第2場友賽，於旺角大球場面對世界排名第178位的毛里裘斯。六日兩戰的港隊，相對上場鬥菲律賓，正選僅1個調動，由黃威取代余在言，3中堅繼續為費蘭度、鐘樂安和周緣德，入球重任則落在安永佳、史提芬彭利拿身上，而門將陳嘉豪繼續不入大軍名單。毛里裘斯則有隊長兼前里昂後衞路斯鎮守後防。

港隊正選：

1 葉鴻輝 [GK] [C]

3 周緣德

4 鐘樂安

8 顏卓彬

9 安永佳

10 黃威

11 艾華頓

12 費蘭度

13 史提芬彭利拿

17 陳晉一

20 祖連奴

毛里裘斯正選：

16 捷奧迪 [GK]

2 路斯[C]

15 迪路比勒

33 艾利斯迪

48 法利

53 桑法索亞

57 莫路

58 萊昇

59 卡利斯迪

60 維蘭路爾

81 高拿特

港隊後備：

18 謝家榮 [GK]

2 亞歷斯祖

5 杜度

6 林衍廷

7 尼高拉斯

14 余在言

15 吳宇曦

16 陳肇鈞

21 徐宏傑

22 潘沛軒

23 孫銘謙

24 馬斐

毛里裘斯後備：

1 桑路易斯

18 保拿

25 利加特

44 阿祖安法索亞

50 薜托拿

67 高連

70 馬歷法索亞

72 艾杜尼

香港男子足球代表隊周二（19日）晚上在旺角大球場出戰11月份第2場國際友誼賽，相隔25年再與毛里裘斯正面交鋒。「大港腳」上場擊敗菲律賓，士氣如虹，今仗乘勝追擊，爭取自2016年後首次國際賽3連勝。（on.cc東網周二晚上8時免費直播）

港隊上周四（14日）在香港大球場憑安永佳梅開二度，加上艾華頓攻入1球，以3比1擊敗菲律賓，該仗擔正的史提芬彭利拿認為，球隊信心必定有所提升，但他強調即使對方世界排名較低，仍不能掉以輕心：「毛里裘斯排名唔高，係因為啲對手好強，而且我哋好耐冇對過非洲球隊，佢哋嘅身型同速度會畀到我哋好大壓力，唔好諗住今場好易踢。」

此外，港隊今場只要保持不敗，就提早鎖定列入亞洲盃外圍賽抽籤第2檔次，主教練韋斯活周一（18日）出席賽前記招時強調，只專注令球隊發揮應有水準，全力爭勝：「毛里裘斯同斐濟嘅風格接近，球員都係比較快同大隻，我哋會當呢場係淘汰賽去踢，希望打出風格，爭取贏波。」

談到港隊已連續兩場攻入3球，韋斯活稱手下坐擁不少優秀的攻擊球員，希望能夠製造更多機會，向對手施壓：「點樣令前鋒有足夠供應，係好重要嘅課題，如果中場唔夠創造力，就算前面有朗拿度都好難入波，所以每個入球都係大家努力搏番嚟，不過相比起入波，我更加關注球員失機，希望之後繼續改善。」今場亦為韋斯活首度帶領港隊在旺角場作賽的賽事，他表示香港大球場的草皮較快，盼球員盡快適應。

陪同韋斯活出席記招的周緣德，則期望球迷可以坐爆旺角場：「上場可能被颱風影響到入場人數，而且我哋依家嘅風格偏向用波同進攻，希望吸引多啲球迷入場，如果全場爆滿就好啦！」

至於毛里裘斯世界排名第178位，較港隊低20位，今年已出戰6場國際賽錄得1勝1和4負，包括9月在洲際盃與印度互交白卷後，再以0比2不敵敍利亞。球員方面，18歲中場卡利斯迪正效力韋斯咸U18，前鋒萊昇則為奧格斯堡U19成員，而後衞路斯曾於里昂等法國球會搵食，實力不容忽視。值得一提，港隊曾於1999年與毛里裘斯交手，當時港隊贏4比3。