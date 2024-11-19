巴西火併烏拉圭　博半場和

世盃外南美洲區賽事繼續上演，「南美雙雄」分途出擊，阿根廷主場迎戰對秘魯（周三早上8時開賽），巴西主場火併烏拉圭（周三早上8時45分開賽），兩場「早餐波」可以整條2串1，就係阿根廷2.5球細過巴西半場和，同大家邊歎早餐邊睇波。

巴西近期成日踢「海鮮波」，之前2連勝後，上場又故態復萌，僅以1比1賽和委內瑞拉，雲尼斯奧斯祖利亞同加比爾捷西斯踢到無影無蹤，就算返到主場都唔知踢成點，至於烏拉圭雖然同樣走勢疲弱，之前8場法定時間未贏過，但上場突然發威3比2反勝哥倫比亞，以得失球差反壓哥倫比亞升上次席，今場作客巴西有機會繼續搶分，而且佢哋早段防守有一定把握，近5場半場獲4和1負，半場和博得過。

至於另一場阿根廷排喺榜首，出線相信問題不大，因此佢哋上場戰意有所鬆懈，雖然拿達路馬天尼斯開紀錄，但之後連失兩球，作客1比2輸畀巴拉圭，不過呢支南美勁旅返到主場作賽，相信會回復正常演出，排榜末嘅秘魯出線機會渺茫，到訪阿根廷目標係輸少當贏，加上雙方近5次交手全開2球或以下，阿根廷就算贏都係小勝格，加上主W太熱冇肉食，2.5球入球細係最佳選擇。

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