香港隊　主場3連勝　陳晉一：港隊向好方向進步

中國香港男子足球代表隊周二（19日）迎來11月份友賽第二擊，最後港隊於主場以1球擊敗毛里裘斯，事隔8年再度取得3連勝記錄，陳晉一認為港隊在主帥韋斯活的領軍下越見進步，承諾會傾盡全力，為球迷帶來更多勝仗。

今晚友賽在天雨之下進行，陳晉一表示場地因素雖然對球員表現有所影響，但整體已發揮出部署：「當然球場天氣狀況，對手攞紅牌等等唔同因素都影響咗戰局，但整體嚟講有做到我哋賽前嘅部署，好開心最尾成功贏波。」連同早前擊敗柬埔寨、菲律賓，港隊在韋斯活帶領下，事隔8年錄得主場3連勝，不過「一仔」坦言對做出這個成績未感意外：「與其話意想不到，我覺得係證明港隊向梗一個好方向去進步，我相信呢個團隊同新踢法，會令大家踢得更加好，從而帶畀港隊更多場勝仗，希望嚟緊可以延續到連勝記錄。」

下月8至17日將於在香港舉行東亞足球錦標賽外圍賽，陳晉一期待有更多本地球迷入場支持：「好多謝球迷今日打風落雨都入嚟睇波，希望呢啲場面可以喺之後嘅比賽都繼續見到，會愈嚟愈多球迷入場撐港隊。我好自豪可以代表香港，我哋承諾大家會搏盡每場比賽。」