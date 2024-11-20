約基利斯歐國聯轟入4球　稱霸3大賽事神射手

約基利斯今季各項賽事上陣24場有32球進帳。

周三(20日)凌晨歐國聯C1組，瑞典喺最後1輪賽事主場以6比0大勝阿塞拜疆，人氣射手約基利斯又有壯舉，食出「大四喜」轟入4球。呢位26歲前鋒銳不可當，現時位居今屆歐國聯、歐聯、葡超射手榜第1位，成為球壇最炙手可熱人物，盛傳5大豪門曼聯、阿仙奴、車路士、紐卡素、巴塞隆拿都有意收購約基利斯，估計身價達1億歐元(約8.25億港元)。

賽前瑞典已穩奪C1組榜首升班資格，下屆將出戰B組賽事，但呢支北歐球隊並冇留力，對住包尾嘅阿塞拜疆，仍然全力出擊，開賽10分鐘由古路施夫斯基入波打開紀錄，跟住約基利斯入2球，上半場領先3比0。換邊後又係呢2位球員包辦入球，約基利斯再有2球進帳，食出「大四喜」，亦係佢首次喺國際賽上演「帽子戲法」。

包括球會及國家隊在內，約基利斯今季各項賽事上陣24場有32球進帳，其中今屆歐國聯入9球，多過第2位挪威神鋒艾寧夏蘭特2球，同時有5次助攻，兩項數據都係各隊球員之冠。

另外，約基利斯為士砵亭喺今季聯賽入16球，拋離葡超射手榜第2位球員多達8球，同時喺歐聯有5球進帳，同哈利卡尼、羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏比洛尼並列第1位。

約基利斯超卓演出，自然吸引各大豪門關注，魯賓艾摩廉早前由士砵亭跳槽擔任曼聯領隊後，傳出希望帶埋呢位猛將過檔，英超倫敦雙雄阿仙奴、車路士都缺乏1位可靠射手，同樣睇中約基利斯。

至於紐卡素想簽埋約基利斯，拍住阿歷山大伊沙克組成瑞典夢幻鋒線。西甲一哥巴塞隆拿計劃簽入約基利斯，作為36歲老將羅拔利雲度夫斯基嘅接班人。

約基利斯現時合約嘅毀約金為1億歐元，上述5大豪門想簽入呢位「新伊巴謙莫域」，最起碼要支付過億歐元轉會費。