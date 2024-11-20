白雨露連贏三仗創歷史　闖男子全英賽近在咫尺

應屆女子桌球世界冠軍中國的白雨露，在男子職業賽再有驚喜表現，周二（19日）於萊斯特舉行的全英桌球錦標賽外圍賽，成功逆轉以6比5反勝蘇格蘭的當奴臣，連贏三場再造歷史。至於港將王雨晨亦在外圍賽晉級，僅差一仗將可獲躋身全英賽正賽資格。

21歲的白雨露日前已成為男子職業球壇，首位在排名賽上連贏兩仗的女子球手，而今仗遇上世界排名44的當奴臣，一度落後3比5，其後再次「起迫」，並最後三局分別打出一桿54度、51度及66度，迎來今個賽事3連勝，再改寫歷史，下仗將會面對英格蘭名將利素禾斯基，爭逐出線正賽的資格。

「我非常緊張，我以為自己不會獲勝，但我表現得很好。」白雨露今季是首次參加男子職業賽事:「我不講太多下一場的比賽，我已經做得很好，贏了三場比賽，我學到了很多。」

至於香港「一哥」傅家俊面對中國的周躍龍開局相當不俗，首局轟出一桿100度，並一口氣連贏3局，惟對手在第4局大爆發打出一Cue134，亦在第6局轟出141，連贏6局反勝，令傅家俊止步；不過，另一港將王雨晨則續有好表現，對戰羅拔威廉斯轟出兩桿「破百」，以6比4獲勝晉級，下仗對名將鶴健士，爭逐出線正賽位置。