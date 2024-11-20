曼城一天光晒　哥帥同意續約1年

曼城領隊哥迪奧拿續約問題終於有定案，根據英國各大傳媒及「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，呢位53歲西班牙名帥已同意續約1年，並有權再延長1年合約至2027年，「藍月亮」最大不明朗因素已經化解，為周日(24日)凌晨英超主場對熱刺，打下一支強心針。

哥迪奧拿將於明夏約滿，不時傳出佢可能教完今季就會離隊，甚至有消息指巴西國家隊計劃邀請佢領軍。不過，哥帥日前已經否認加盟「森巴兵團」，加上現時決定續約，有關「藍月亮」帥位問題已經解決。

據悉曼城從未打算斟介其他領隊接替哥迪奧拿，而係全力挽留佢，甚至願意畀佢自行決定薪酬數額。哥迪奧拿現時年薪達2,000萬鎊(約1.98億港元)，屬於全世界最高人工足球主帥，相信佢續約後，薪酬將會進一步增加。曼城近期遭遇4連敗，隨住哥迪奧拿同意續約，有助振奮軍心。

哥迪奧拿2016年夏天開始擔任曼城領隊，協助「藍月亮」捧過6次英超、2次英足盃、4次英聯盃、1次歐聯及1次世冠盃等錦標，難有人可以取代佢喺曼城嘅位置。