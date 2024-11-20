林兆恒/何鈞傑獲遞補入WTT年終賽　周四爭入4強

港隊混雙組合林兆恒/何鈞傑日前因瑞典組合退賽，獲得候補資格出戰WTT乒乓球年終賽，成為港隊獨苗，周四（21日）將會惡鬥世界排名第11位的法國組合Florian Bourrassaud/Esteban Dorr，爭奪4強資格。

WTT年終賽規例列明，雙打項目由世界排名最高的8支組合參賽，但每個國家或地區最多只可以派出兩支組合參賽，由於中國、法國和日本各有兩隊獲得參賽資格，因此最後兩張入場劵原定落在瑞典組合Kristian Karlsson/Anton Kellberg，以及新加坡的馮耀恩/郭勇。不過Kristian Karlsson受傷患困擾，令瑞典組合決定退賽，最終林兆恒/何鈞傑遞補獲得年終賽資格，成為今屆唯一一支參加年終賽的港隊代表，周四將硬撼世界排名第11位的法國組合Florian Bourrassaud/Esteban Dorr，爭入4強。

此外，WTT年終賽男雙項目周三（20日）出現爆冷賽果，中國世界排名第1組合袁勵岑/向鵬，8強直落3局6比11、6比11及9比11不敵新加坡組合馮耀恩/郭勇，首圈止步。