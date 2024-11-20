港協公布屬會管治守則　不達標隨時冇資助

港協暨奧委會周三（20日）於奧運大樓舉行簡報會，向屬會公布機構管治檢討結果，並公布《機構管治守則》。各總會將有兩年時間落實有關守則，不達標之屬會將不獲發確認證書，由於確認證書是康文署考慮撥款申請條件之一，有機會影響康文署發放資助。

港協暨奧委會2020年10月成立「機構管治小組」，展開為期5年的檢討工作，並於周三舉行閉門簡報會，向屬會公布機構管治檢討結果及《機構管治守則》。會後港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、副會長霍啟剛向傳媒簡述內容。《機構管治守則》涵蓋6大範疇，包括：董事會的管治（董事會職責提名、選舉、終止機制）、誠信管治、選拔運動員（遴選準則、上訴機制）、教練及裁判員的管理、會籍管理（會籍申請、註冊、續期）及一般行政事務。

霍啟剛表示：「根據檢討結果，有近6成屬會在該6大範疇達到『全面報行』及『部分執行』，屬會需要在兩年後即2026年12月落實守則。另外考慮到部分屬會人手不足，港協會成立專業團隊提供協助。」說到屬會管理層任期問題，霍啟剛提醒屬會要向市民問責，要定立最長任期章程。

楊祖賜表示：「港協會於2027年初再檢視屬會執行情況，達標屬會獲頒發『遵行守則證明書』，如沒有該證書，康文署或會考慮停止發放資助。港協會提供專業顧問服務等支援，必要時亦會介入屬會修正。」