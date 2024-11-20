東亞外　港隊初選名單出爐　茹子楠陳俊樂落選

港隊將於12月8日至17日期間，主場出戰東亞足球錦標賽外圍賽（東亞外），足總周三（20日）公布30人初選名單，其中杜俊暉獲得徵召，而因傷缺席港隊11月份兩場友賽的茹子楠及陳俊樂，估計未及傷愈而落選。

是次初選名單共有30人，茹子楠和陳俊樂估計因傷落選，艾里奧、艾華、杜俊暉、米高、胡晉銘及周子謙則獲得重召，艾華頓、費蘭度、葉鴻輝及安永佳等主力繼續入選。港隊將於12月6日展開首課操練，備戰「東亞盃」外圍賽。

「大港腳」於今屆「東亞盃」外圍賽，被抽入B組，同組對手有中華台北及蒙古，港隊首戰會在12月8日，在香港大球場與蒙古正面交鋒。

港隊初選名單如下：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖 (東方)、費蘭度、艾里奧、鐘樂安 (傑 志)、周子謙、杜 度 (理文)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、徐宏傑 (雲南玉昆)、杜俊暉

中場：孫銘謙 (滄州雄獅)、林衍廷、余在言 (東方)、顏卓彬 (傑志)、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (東方)、艾 華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、馬 斐、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)