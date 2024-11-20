慳水慳力最緊要3分　保地花高衝冠靠細心

巴甲明尼路主場迎戰榜首保地花高，明尼路狀態極曳，加上個心飛晒去下個月自由盃決賽度，聯賽戰意成疑；保地花高向「雙冠王」邁進，不過佢哋作客習慣穩中求勝，近4場聯賽作客全開2球或以下，捧2.5球細盤更划算。（周四早上8時30分開賽）

明尼路近期狀態差到冇朋友，近5場只得1和4負，入得1球咁大把，包括早前巴盃決賽以0比1輸畀法林明高，嚴重打擊士氣。佢哋目前排喺聯賽第10位，想殺入前7出席下屆自由盃，形勢被動，況且明尼路仲有更大任務，就係下月頭嘅自由盃決賽，咁啱對手都係保地花高，今場隨時有所保留，費事畀對手知道自己有幾多料。

另邊廂，保地花高唔單止要爭自由盃，依家佢哋喺聯賽排緊榜首，領先次席彭美拉斯4分，剩番5輪下爭標形勢大好，梗係搏埋佢。同明尼路放棄聯賽唔同，保地花高雙線作戰下，最緊要係識得點留放，佢哋各項賽事近17場，法定時間錄9勝7和僅1敗，贏波往往點到即止，無謂嘥太多氣力，尤其係客場出擊，近4次聯賽作客錄3勝1和，更厲害係1球不失，3場勝仗都係小勝1比0，全開2球或以下，慳水慳力咁贏擸晒3分就算，預計今場都係照辦煮碗居多，細盤捧得過。

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