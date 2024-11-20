高普都走漏眼　紅軍簽唔到圓規執身彩

曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯自加盟後一直冇料到，絕對係水貨中嘅水貨，近日有英國傳媒爆料，話原來當年佢效力阿積士時畀高普睇中，曾考慮簽佢返嚟利物浦代替穆罕默德沙拿，好彩呢單交易冇成事，紅軍執番身彩。

2022年利物浦同王牌穆罕默德沙拿傾續約，但傾極都傾唔掂數，瀕臨離隊邊緣，當時紅軍主帥高普考慮從阿積士簽入嶄露頭角嘅安東尼，代替呢位埃及射手，以往高普獨具慧眼，簽入名氣一般嘅沙拿、沙迪奧文尼、安德魯羅拔臣等並點石成金，不過阿積士吊高嚟賣，紅軍又冇咁多錢，因此就放棄，之後曼聯出價1億歐元，成功將安東尼收歸旗下。

最終沙拿戲劇性同紅軍續約3年，仲繼續有貨交，相反貴為前紅魔教頭坦哈格嘅心腹愛將，安東尼自入「魔」後上陣87場入得12粒，今季只有1場打正選，依家連恩師坦Sir都落鑊，據報新帥魯賓艾摩廉亦唔多like「圓規」，希望送走呢位周薪達20萬鎊嘅瘟神，甚至不惜加入強制賣斷條款，願意先將佢借去其他球隊。不過安東尼冇打算離隊，佢希望向艾摩廉證明自己，今鋪真係「請佛容易送佛難」。