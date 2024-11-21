哥帥留曼城連鎖效應　夏蘭特史上最高薪續約

曼城王朝未玩完！隨住領隊哥迪奧拿答應續約，現時經歷4連敗嘅曼城準備谷底反彈，哥帥留隊引發連鎖效應，據報王牌前鋒艾寧夏蘭特將續約至2029年，50萬鎊周薪更係英超史上最高薪！消息指曼城夏天更會動用1億鎊，搶購德國新星科利安華迪斯做奇雲迪布尼接班人，全力打造另一段黃金歲月。

一直盛傳明年約滿離隊嘅哥迪奧拿，同意留隊消息成為強心針，英國《太陽報》報道，佢嘅決定亦令夏蘭特續約出現突破，呢位挪威前鋒目前周薪為37.5萬鎊，5年新約人工會增加至50萬鎊周薪，打破奇雲迪布尼40萬鎊周薪紀錄，成為英超史上最高人工球員，而且呢個數係未計算獎金，成份新約總值超過1億鎊。

報道指雙方續約目前只差細節，包括合約內有冇違約金條款等等，夏蘭特上星期喺挪威亦率先「放風」：「我希望哥迪奧拿續約，佢喺過去2年半對我非常重要，希望佢會留更長時間，我好鐘意佢，佢亦都好鐘意我。」消息指曼城行政總裁費蘭蘇利安奴喺國際賽期間，曾飛挪威同夏蘭特傾續約。

挽留領隊同主將之外，曼城仲為未來打造根基，33歲嘅奇雲迪布尼明年約滿，據報曼城將力爭「最強接班人」，利華古遜新星科利安華迪斯成為頭號目標，德國媒體指曼城準備動用1億鎊轉會費搶人，雖然皇家馬德里、拜仁慕尼黑同利物浦都想爭奪，但曼城被視為「大熱門」。

曼城最近喺各項比賽連輸4場，周日(24日)凌晨會喺英超主場迎戰熱刺，希望可以終結頹勢，佢哋喺今個國際賽期喜事連連，除哥迪奧拿同夏蘭特續約出現突破外，周三(20日)練波亦獲奇雲迪布尼、史東斯、基亞利殊同文路爾艾簡治4位傷兵復出，有望強陣衝刺。