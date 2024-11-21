港將萬春良王泇⽂開齋　奪亞青⽜仔舞銅牌

周⼆（19日）假灣仔伊利沙伯體育館上演「DSA亞洲⻘年專項錦標賽」拉丁舞五個專項賽事，包括森巴舞、查查查、倫巴舞、⾾⽜舞，及⽜仔舞，其中合作超過兩年的港將組合萬春良及王泇⽂，奪得「⽜仔舞」項目銅牌，為港隊打開獎牌之⾨。

由亞洲體育舞蹈聯合會（DSA）認可、中國香港體育舞蹈總會主辦的「DSA亞洲⻘年專項錦標賽」，共有16對來⾃亞洲各地的⻘年選⼿參加，香港派出三對組合參加，以16歲的萬春良及 14歲的王泇⽂的「萬王組合」是港隊中平均年齡最輕的選手，「萬王組合」第⼀次主場參加亞⻘賽就在「⽜仔舞」奪得銅牌，而金牌及銀牌則分別由⽇本組合今⻄竜⽮、⼤⻄陽來⾥，及⾺來⻄亞組合Ooi Ken Vin、Tan Zoe Zi Wei奪得。

「萬王組合」曾於今年在越南⻘年組拉丁舞比賽中奪得冠軍，14歲的王泇⽂賽後表示：「今⽇⼗分享受現場的氣氛，很開⼼可以為香港奪得今屆『亞⻘』第⼀⾯獎牌。」萬春良則對取得港隊首勝表示高興：「拿到獎牌當然開⼼，但在比賽中看到⾃⼰不⾜之處，包括動作之間的轉接位以及彼此間的默契也要再提升；今⽇看到其他亞洲的選⼿，他們的⾝體動作可鬆可緊，配合得⼗分好，這些都值得我們學習。」

另外兩對香港組合亦有優異表現，何展鵬、張睿嵐組合的「倫巴舞」取得殿軍，廖誠智及盧友莉組合則在「查查查」及「⾾⽜舞」項目排名第四。而中國組合劉晨博、張成名包辦「森巴舞」及「倫巴舞」兩⾦，汪梓陽、⾕汶聰亦成為「查查查」及「⾾⽜舞」的「雙⾦」得主。