丹恩奴域：艾卡迪沙守得住艾納斯

沙職兩支球星如雲的球隊艾納斯及艾卡迪沙，將會於今輪聯賽作出正面交鋒，並力爭更前列的位置，令人相當期待。

現時在聯賽榜排在第3位的艾納斯今季10場聯賽過後，仍然保持不敗，但他們將渴望今仗可以獲勝，務求與有6分領先優勢的榜首希拉爾縮窄差距。

基斯坦奴朗拿度在國際賽檔期代表葡萄牙出戰波蘭時梅開二度，再次證明他依然是世上其中一位最出色的球員，我深信他返回沙職後，將希望可以爭取更多入球。

艾納斯可怕之處在於隊內每個位置都極具質素，當中包括沙迪奧文尼及泰利斯卡，這兩位球員都能夠取得入球及交出助攻。

但艾卡迪沙也並非善男信女，賽前於聯賽錄得3連勝佳績，經已證明他們有能力跟頂級球隊一拚，以及取得好成績。

要留意，祖利安昆路尼斯及奧巴美揚可說是沙職其中兩位最優秀的攻擊球員。在今季聯賽，他們二人合共為艾卡迪沙攻入8球，表現實在相當出色。

再加上佩亞達斯的創造力，以及來自艾阿馬和阿保沙馬達的兩翼側擊，我相信艾卡迪沙有足夠進攻火力衝擊聯賽前3位置。

雙方入球能力充足，但我相信艾卡迪沙賽前走勢較佳，所以我預計他們今仗可跟艾納斯打成平手。