亞洲盃外港籃作客負中華台北　周日再鬥菲律賓

香港男子籃球隊周四（21日）晚出戰亞洲盃外圍賽B組賽事，首場作客中華台北，雖然於關鍵的第4節打出單節21：18，惟全場整體命中率僅30.5%，最終以55：85告負錄3連敗。港隊下一場再迎作客之旅，將於周日（24日）出戰另一場小組賽對陣菲律賓。

兩支目前在亞洲盃外圍賽B組0勝2負的球隊碰面，中華台北隊主場球迷幾乎滿座聲勢浩蕩。世界排名第117位的港隊今場派出惠龍兒與卜聿揚組成「雙塔」陣，配搭梁兆華、楊睿騏和蔡再懃擔任正選。而世界排名第83的中華台北隊以強陣出擊，由歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck），征戰CBA的陳盈駿、林庭謙和劉錚，以及胡瓏貿正選登場。

港隊眾將首節未入局命中率不佳，措手不及被對手打出13：1攻勢，其後隊長惠龍兒連取4分助球隊「止血」，惟未能守住中華台北快上快落的攻防節奏，第一節完戰成12：23。

次節港隊外圍屢次試射未能入網，僅有楊睿騏和後備上陣的梁嘉顯交出表現。而中華台北隊先憑旅日BLG球員阿巴西連取7分，其後再有小前鋒馬建豪在餘下3分鐘內獨轟12分，令比數差距進一步擴大，並以51：22確立領先地位。港隊上半場三分球11射僅有1中，整體命中率更不到2成半，不過籃板數據上並沒有輸蝕。

轉邊後，港隊增加攻防強度，令對方不能輕易出手，在餘下4分鐘時更陷入隊犯麻煩，全隊單節僅得最低的16分，而港將吳松峻奮力衝搶進攻籃板並送出妙傳予蔡再懃三分開齋，

徐遠征亦同樣飆入三分彈，隨後控衛楊睿騏利用卜單擋射入「long 2」，後者「pick&roll」造出機會雙手入樽，雖然第三節完仍落後34：67，但逐漸打起追分氣勢。

最後一節，葉耀邦低位單打搏犯，「拼命三郎」蔡再懃帶波剷籃和飛身搶板繼續搏殺，初段打出8：0攻勢戰成42：67，不過仍難以阻擋對手射將阿巴西得分，包括射入一記快攻三分波再將分差打回30分以上。雖然未段有徐遠征和梁兆華相繼命中三分，此節反客為主打出21：18，但已經無法扭轉戰局，最終港隊以55：85不敵中華台北，吞下亞盃外3連敗。

數據方面，港隊全場摘下41個籃板，較對手多出2個，惟整體命中率僅有30.6%，另外送出20次失誤，赴美強化訓練歸隊的徐遠征貢獻全隊最高的11分，惠龍兒和蔡再懃各得8分。中華台北隊4人得分上雙，阿巴西轟4記三分球、錄全場最高的18分，胡瓏貿亦取得17分，高柏鎧更繳出「雙雙」15分13籃板。

賽後港隊教練趙永良及隊長之一的惠龍兒出席記者會，評價本仗，趙Sir表示他個人對球隊的防守表現較為滿意，「今仗球隊在防守端上做得比較滿意，而進攻上個別位置未盡發揮，不過經過上半場後，我們入更衣室再調整戰術，3、4的進攻上包括防守反擊的速度都推快了一點，用多些方法及手段去嘗試搶分，我覺得進攻方面可以做得更好及進步。」

錄得8分及6個籃板的惠龍兒，則坦言對手的猛烈壓迫性防守，令港籃一度陷於苦戰：「我對今仗的表現是有點失望的，大家見到主隊施展出好勇悍的防衞，使我們保護球權時也感到很掙扎。幸而半場後我們調整了進攻，打得有改善，畢竟球隊還有很多年輕球員，我相信下場一定可以做得更好，並且一齊成長。」