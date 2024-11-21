希斯基：噴射機主勝「手」到拿來

我可以肯定，紐卡素噴射機及中岸水手將會合演一場緊張刺激的打吡大戰。

我的舊東家紐卡素噴射機開季困難重重，但對於一支難以吸引大名球星加盟，兼且於上季常規賽只取得尾3的球隊來說，能夠於頭3場常規賽取得3分，我認為已經是一個不錯的成績。

噴射機今季成功簽入現年22歲的艾利阿當斯，我覺得他們收購得宜。這名小將的左腳十分厲害，有能力取得入球。在數周前作客擊敗FC麥克阿瑟一仗中，他更加梅開二度助球隊反勝2比1，盡顯身價。另外，他亦擅於為隊友製造入球機會，這一點極為重要。

至於賓吉遜是另一位於進攻表現上，令人眼前一亮的年輕球員。不過，他們其實亦需要新簽入的巴西前鋒韋列素山度士盡快交出好表現，事關他於今季仍未開齋。

另一邊廂，中岸水手開季連續3場常規賽取得和局收場後，上場常規賽更爆大冷，主場以0比3大敗於威靈頓鳳凰的腳下。跟上季取得常規賽及季後賽冠軍時的表現相比，他們於今季明顯出現了鴻溝的差距。

我很驚訝他們會表現得這麼差勁，事關領隊馬克積遜之前曾經帶領球隊踢出最高水平的足球。我認為，他們難以同時兼顧亞冠精英盃的賽事，導致本土聯賽表現下滑。

事實上，他們需要取得更多入球才可，沙拔尼哥攻入球隊今季常規賽唯一一個入球。個人認為，領隊馬克積遜定要想辦法令古奧及賴恩艾蒙臣參與更多攻勢，從而製造更多入波機會。

雙方目前同得3分，今仗絕對不容再失，但我預計紐卡素噴射機將最終可以擊敗衞冕冠軍的中岸水手，主場全取3分。