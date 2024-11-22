艾摩廉首戰出奇招　拉舒福特轉位置最後救贖

曼聯周一(25日)凌晨英超作客葉士域治，將係新帥魯賓艾摩廉嘅「地標戰」，呢位葡萄牙領隊用咩戰術同陣式都係焦點。據英國傳媒報道，艾摩廉其中一個實驗，係打算畀拉舒福特以箭頭身份擔正，但如果「福仔」踢唔出表現，紅魔生涯將亮起紅燈。

艾摩廉引入嘅3-4-3陣式，將徹底扭轉曼聯近年嘅戰術模式，傳統兩翼生存空間被壓縮，其中以左翼為最佳位置嘅拉舒福特，情況相當尷尬，不過英國《太陽報》等媒體爆料，艾摩廉嘅「地標戰」考慮用拉舒福特重操故業出任箭頭，亦係「福仔」自我救贖最後機會。

曼聯近日操練，拉舒福特都係擔任前鋒，球隊2名前鋒海倫同約舒亞舒克斯要踢國際賽係原因之一，但報道指拉舒福特要喺3-4-3陣式生存，改踢箭頭亦係唯一生路，福仔操練後亦喺社交網留言「頂級訓練」，似乎唔介意再踢中路。艾摩廉喺士砵亭擁有約基利斯呢位「高產」前鋒，但海倫同舒克斯嘅入球能力都受質疑，反而拉舒福特前季曾獨取30球，最有機會承接呢個射手角色。

拉舒福特上季至今表現飽受批評，職業態度亦被質疑，上周國際賽期間，「福仔」同卡斯米路飛去美國睇NBA嘅行程，就被名宿加利尼維利炮轟：「專業，就係要照顧好自己，為每一課操練做最好準備，你可以去放鬆心情，但要飛去美國咁遠？時差點解決？站在專業角度，我唔覺得去美國係叉電嘅行程。」面對各種質疑，拉舒福特喺球場上嘅表現，將係對自己嘅最後救贖。