真愛！哥帥放棄解約條款　願同曼城降班

曼城正式宣布同領隊哥迪奧拿續約至2027年6月，根據英國各大傳媒及「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，哥帥自願放棄解約條款，意味即使曼城因為財務違規案被罰降班，佢都會繼續留隊，對「藍月亮」有一份真愛。

哥迪奧拿將於明夏約滿，此前傳出佢同意續約1年，最終官方結果比預期更好，雙方續約2年。呢位53歲西班牙名帥續約後話：「季初的確有想過今季可能係我最後一季執教曼城，但上個月發生一啲問題，我覺得仲未係時候離隊，就係咁簡單，唔好再問點解，可能球隊4連敗就係我認為唔可以離隊嘅原因，球隊仲需要我。」呢位53歲西班牙名帥領軍8年以來奪得18項錦標，包括6次英超、2次英足盃、4次英聯盃、1次歐聯及1次世冠盃等冠軍。

羅曼諾指哥迪奧拿嘅新合約並冇解約條款，就算曼城因為財務違規案被罰降班，佢都唔會離隊。曼城上年2月被英超賽會控告違反財務規定，涉及控罪達到115條，一旦罪成可能被罰降班，案件已於9月展開聆聽，有望明年1月宣判結果，哥迪奧拿已下定決心同球隊共同進退。