FIBA 3x3 香港年終賽周五展開　觀賽體驗全面提升

首度在香港舉行的「FIBA 3x3 香港年終賽 2024」，在周五（22日）至周日（24日）期間，在維多利亞公園開戰，賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）對舉辦這項大賽深感榮幸，又指大會已針對不少細節作調整，務求令球迷有更好觀賽體驗。

「FIBA 3x3 年終賽」第1次在香港舉行，今屆賽事空前盛大，總獎金達港幣180萬，並有14支隊伍角逐，包括現時排名世界第一球隊塞爾維亞烏布，以及由巴黎奧運金牌球員迪莊帶領的荷蘭阿姆斯特丹隊，而香港球隊Team Hong Kong 會於周五出戰資格賽，與普林斯頓及坎達瓦爭入分組賽。

香港過去兩年曾舉辦FIBA 3x3香港大師賽及巴黎奧資格賽，累計超過10萬人次入場，Kenny稱年終賽的級別，較前兩項賽事更高，對能夠舉辦年終賽非常榮幸，稱已針對場地佈置的細節作調整，提升觀賽體驗：「例如球證桌與球場的距離，以至擺放LED展示版的角度都有改善，希望令球迷不論在現場或收看直播，都有更佳觀賽體驗。」

Kenny續指門票銷情，近日有明顯改善，盼例屆入場人數與巴黎奧運資格賽接近：「巴黎奧運資格賽非常成功，3日累計有4、5萬人入場，儘管今屆賽事銷情受近期颳風影響，幸好近日天氣逐漸穩定後，愈來愈多球迷購票，希望今次入場人數與奧運資格賽接近。」

至於東京奧運3x3籃球金牌得主，Team Hong Kong教練兼球員查華斯（Agnis Čavars），則承認球隊有極大進步空間，盼與資格賽對手普林斯頓及坎達瓦周旋到底：「我們要努力提升射術，始終在這些高水平賽事，對手不會讓我們有太多空位進攻，因此當出現空檔，就要好好把握，希望大家可以從一眾高手身上取經，可以贏波更加好。」

值得一提，比賽門票現正於快達票網站（HK TICKETING）公開發售，門票價格為100元至680元不等，預料屆時將會有過千球迷參與盛事。東道主球隊Team Hong Kong亦將在周五（22日）晚亮相資格賽，屆時先在當晚7時40分對普林斯頓，然後在8時15分對坎達瓦，資格賽賽制為3隊單循環對賽，首名入分組賽D組。

大會網站

購票專頁