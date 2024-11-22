勒邦占士宣布退出社交平台：大家保重！

NBA傳奇勒邦占士周四突然宣布暫時退出社交平台，與粉絲說再見，這個行動可能與近日有網友指控他「鍾意講大話」的事有關。

這位湖人超級球星在社交平台 X 及Instagram（IG）上發帖文，宣布將退出自己的頁面；勒邦占士在IG擁有1.59億粉絲，而在 X 上則有5290萬粉絲。

過去不少網民都在社交平台直指勒邦占士「講話誇大」、「愛說謊」，而近日勒邦占士誇讚隊中新秀Dalton Knecht單場轟入9個三分球後，順便回應網民質疑：「我早就講過，我經常看到田納西大學比賽，結果他真的來到了我們球隊！」然而，網絡上負面言論仍不斷。

今次顯然是勒邦占士對於不少網友的質疑，甚至戲稱他「鍾意講大話」而耿耿於懷；他在「告別」前轉發了杜蘭特經理人Rich Kleiman於10月24日在 X 上發布的內容，「我們都認識到，體育是社會能將人們團結在一起的重要部份之一，那麽為什麼報道不能做到同樣的事情呢? 」Kleiman當時寫:「若說當你寫了，只是為點擊誘餌，當這些平台如此龐大，應該做出改變，讓所有人擺脫現實生活的負面情緒。」

面對批評及指控，勒邦占士最終選擇了退出社群媒體，他在貼文中寫道：「就這樣吧！我要和大家說再見了！我要暫時退出社交平台，大家保重！」下月將年滿40歲的勒邦占士，一直活躍於社交網，而他是NBA最年表的現役球員，曾4次獲得NBA冠軍並3奪奧運金牌，最近一次就是今年的巴黎奧運會。