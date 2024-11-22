噴射機防守唔掂　中岸水手蓄銳搶W

國際賽檔期結束，各地聯賽本周重開，打頭陣有澳職，推介紐卡素噴射機主場迎戰中岸水手，噴射機後防不穩，今季場場有失波，係中岸水手「開齋」好機會，事關呢支上兩屆季後賽盟主近5次對噴射機全勝，擺明格食格，相信今場可以一舉破敵，客W有計。（無綫82台周五下午5時直播）

紐卡素噴射機開季成績波動，澳足盃16強出局，聯賽頭3輪1勝2負，既能擊敗應屆澳足盃盟主FC麥克阿瑟，上場卻以1比4大敗於西悉尼流浪者腳下，表現相當飄忽，不過有留意到佢哋3場澳足盃加3場聯賽，場場都有失波，反映防守並不牢固，而且近兩次主場都輸波，分別喺澳足盃3比4輸畀FC麥克阿瑟，同埋澳職0比1不敵墨爾本城，就算主場出擊都唔穩陣。

中岸水手係上兩屆季後賽冠軍，亦係上季常規賽冠軍，自從冠軍功臣積及法雷爾同祖殊尼斯畢離隊後，球隊今季表現急跌，澳足盃32強出局，聯賽開季4戰僅得3和1負仍未打開勝利之門，而且仲要分心應付亞冠精英盃，情況唔樂觀；不過今場係佢哋「開齋」好機會，皆因國際賽檔期令球員有得休息，可以重整旗鼓，而且對賽往績顯示佢哋近5次交手全勝，客勝要捧場。

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