港隊再添「標準舞」兩面亞青賽銅牌　香港爭辦亞洲女子賽

一連兩日假灣仔伊利沙伯體育館舉行的「DSA亞洲青年專項錦標賽」完成「標準舞」五個專項，港隊再添兩面銅牌，包括許晉瑜／吳淑儀的「維也納華爾茲」及周建瑋／黃芷澄的「快步舞」，連日前萬春良／王泇文的「牛仔舞」（拉丁舞項目之一）銅牌，港隊以三銅結束今屆賽事，中國香港體育舞蹈總會會長葉賜偉賽後透露，已向亞洲體育舞蹈聯合會（DSA）提出申辦首屆「亞洲女子單人專項錦標賽」，詳情有待公布。

「DSA亞洲青年專項錦標賽」（標準舞專項：華爾茲、探戈、維也納華爾茲、狐步舞、快步舞），共有17對來自亞洲各地、年齡介乎16-18歲的年青組合參加，他們各自穿上雍容華麗的標準舞衣，在令人陶醉的音樂中盡情發揮。港隊派出三對組合參加五個賽項，吸引不少親朋戚友到場打氣，氣氛熱烈，其中16歲組合許晉瑜／吳淑儀，他們師承香港現役名將廖啟森／廖雲軒，在「廖氏兄妹」教練及家人見證下，在「維也納華爾茲」奪得一面銅牌，冠、亞軍分別來自烏茲別克（Savva Venidiktov、Darya Panova）及哈薩克（Daniil Iskhakov、Sofiya Shmeleva）兩支傳統勁旅。

許晉瑜及吳淑儀合作了三年，本月才滿16歲的許晉瑜表示：「我們今年才升上『青年組』，就拿到『亞青』銅牌，可以告訴其他人，香港人跳舞都好勁。」經過今次比賽，他們二人也見識到海外選手優勝的地方，令自己更有動力去改善自己不足，許晉瑜說：「很多海外選手的力量及精力都比我們好，未來在體能訓練上要加把勁。」吳淑儀留意到對手們的「面部表情」及「姿勢」都有他們值得學習的地方。

同樣奪得銅牌的還有16歲組合周建瑋及黃芷澄，在輕快的「快步舞」中能駕馭快速多變的節拍及舞步，一點也看不出他們只合作了八個月，周建瑋表示：「拿到這面銅牌真是意料之外，可能我們的身高較有優勢（建瑋高1米76、芷澄高1米65），這獎牌對我們的努力是一個肯定。」香港另一隊組合楊煒諾及馮啟思在「狐步舞」取得第七名。比賽產生的五面「標準舞專項」金牌中，其中四面均由中國隊包辦。

此外，對於申辦2025年亞洲錦標賽，中國香港體育舞蹈總會會長葉賜偉表示，預計是明年12月在伊利沙伯體育館進行，目標賽項是「成人組專項」（名為「亞洲成人組專項錦標賽」）及「女子單人專項」（名為「亞洲女子單人專項錦標賽」），若成功申辦的話，香港將是第一個亞洲地區就到女子專項賽的亞錦賽。葉賜偉表示：「由於我們近年在女子單人專項的國際賽成績不錯，所以希望申辦這個賽項，讓我們女子單項選手有機會在主場作賽，爭取佳績。」他坦言，有信心憑多年主辦體育舞蹈大賽的經驗，可以爭取到這個主辦權，明年再將更高級別的亞錦賽帶給香港觀眾。