香港隊　3將首度踩過界行Show：感覺新鮮

港足與本地時尚業破天荒跨界合作，3位港隊成員吳宇曦，謝家榮及潘沛軒周五（22日）為香港知專設計學院與港隊新贊助商合作舉行的時裝比賽擔任模特兒，首度以模特兒身份亮相的3名港將表示感到非常新鮮，期望藉不同平台讓本地足球進一步向外推廣，提高曝光。

比賽以可持續丹寧服裝作為主題，吳宇曦，謝家榮及潘沛軒3位球員以特邀身份擔任模特兒壓軸出場，分別身穿來自香港理工大學及北京理工大學珠海學院學生的得獎作品進行展示，打頭陣的潘沛軒就直言首次行時裝秀心情緊張，同時希望讓展現球場外的另一面予球迷：「始終人生第一次行『catwalk』，開頭有少少緊張，我覺得呢個係一個新嘅挑戰，畀自己嘗試唔同新事物，希望可以透過唔同媒體活動宣傳香港足球，展現球員日常生活面貌畀大家睇，令以後有更多球迷入場去支持港隊。」「潘沛」又笑謂自己身穿的牛仔褲褲腳設計較一般長，因此行時裝秀前有先進行排練：「因為我本身條褲有啲長，唔知會唔會行行吓跌親，所以排練嗰陣都特別小心。」

謝家榮就對接觸時裝秀感到非常新鮮，認為可以透過不同平台及活動曝光，可以提升大眾對港隊嘅關注度：「好開心可以參加到今次嘅時裝秀支持本地年輕設計師，今日我自己都大開眼界。最緊要喺唔影響練波嘅前題下，希望呈現球員嘅多元發展畀球迷睇，等大家都更認識我哋一班球員。」18歲的小將吳宇曦表示行秀體驗相當特別，提到早前於對陣毛里裘斯的國際友誼賽中後備入替，首度在主場為「大港腳」上陣，他形容心情興奮：「可以喺旺角主場代表港隊踢比賽，完成咗其中一個由細到大嘅夢想，絕對係好開心，我會繼續努力，把握每個機會累積經驗。」