港超聯　賀蘭特帶理文首操　證東亞外續任港隊助教

港超球隊理文日前宣布由36歲的前青訓總監賀蘭特接手，這名新帥周五（22日）隨即在將軍澳足球訓練中心（FTC）帶隊進行首課操練。賀蘭特收操後表示興奮，同時他更透露在理文同意下，自己將在東亞足球錦標賽外圍賽（東亞外）期間，繼續擔任港隊助教，希望推動香港足球進步。

以主教練身份重返理文，賀蘭特在首操過後接受記者訪問，直言感到興奮，稱對這間球會，以及一眾職球員並不陌生。本來屬於港隊助教的賀蘭特，續指已與理文達成協議，自己將在東亞外繼續擔任韋斯活副手：「當然呢刻我一定會專注執教理文，但我覺得嚟到香港，唔應該將全部時間留喺蘭桂坊，無論球會、青訓或者代表隊，自己都想盡力幫助香港足球進步。同埋香港交通好方便，搭地鐵、的士好快就去到任何一個地方，唔同喺英國，要突然要由倫敦去紐卡素，絕對冇可能。」

至於中場黃威則笑言隊友為給予新教練一個好印象，感覺是日積極性比之前有所提升，同時他又提到對賀蘭特的印象：「佢份人幾友善，成日都會開玩笑，唔算一個好嚴肅嘅教練。」