高級銀牌　激戰！東方火併冠忠南區

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旺角大球場周六（23日）上演1場「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。東方近4場本地賽事錄得3勝1和，走勢理想，但南區上場「賽馬會菁英盃」力挫理文後，士氣正盛。兩強相遇，激戰一觸即發！（on.cc周六晚上6時按次收費直播）

東方於聯賽首循環以2比0擊敗南區，主教練盧比度（Chino）預計對方近期演出漸入佳境，是役會更加緊湊：「雖然南區開季戰績唔算太好，但球員嘅質素完全唔使懷疑，史提芬彭利拿、佐佐木周同積遜都畀到好大威脅我哋，而且佢哋上場贏咗理文，士氣一定好好多，所以呢場預咗係『五五波』。」

談到下周將要出戰「亞冠盃2」惡鬥FC悉尼，Chino強調現階段只專注在「高級組銀牌」爭取晉級，不會為此作出輪換：「始終我哋喺『亞冠盃2』晉級機會唔大，依家最緊要係踢好本地賽事，之後再部署對FC悉尼。」好消息是梁振邦傷愈復出，令人腳更加充裕。

至於南區，主教練楊正光承認球隊近年對東方的往績欠佳，盼球員改善死球防守，與對手周旋到底：「呢一、兩季對住東方有被『格食格』嘅感覺，每當踢得膠着，就會被佢哋用死球製造入波，所以今場要打醒十二分精神。」

此外，「光Sir」續指是役會繼續利用反擊，爭取入球：「雖然上場喺『菁英盃』對理文踢得比較保守，但都靠反擊攞到唔少進攻機會，所以今場戰術未必有太大轉變，希望可以贏波。」陣容方面，基斯刑滿復出，惟有傷在身的亞哥斯達仍未跟隨球隊操練，上陣成疑。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：19.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 32.林衍廷

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 9.巴杜姆

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 4.川瀨浩太 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 15.黎格爾

前鋒：18.艾華 9.基哥利 90.積遜