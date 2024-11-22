嚟緊4個球季　英格蘭足總盃Now TV獨家播

Now TV宣布，取得英格蘭足總盃及社區盾在香港的獨家播映權，播放由2024/25年至 2027/28年共四個球季，加上英格蘭超級聯賽，為本地觀眾帶來全球歷史最悠久之一及最頂尖的足球賽事。

Now TV將會由2024/25賽季的第三圈開始直播足總盃賽事，屆時英超及英冠球隊將會加入戰團，令比賽的激烈程度進一步升溫。香港觀眾只需訂購英格蘭足總盃2024/25通行證，便可由2025年1月11日起在Now 681及682頻道欣賞賽事直播，亦可透過自選點播服務重溫和回味精彩時刻。現有Now TV、網上行、csl或1O1O客戶更可享折扣優惠。

香港電訊個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健表示：「英格蘭足總盃是世界球壇其中一個最享負盛名的淘汰賽，Now TV很高興能夠把這項標誌性賽事帶給香港觀眾。足總盃的回歸凸顯了我們致力期望成為體育觀眾首選目的地的長期承諾，鞏固我們作為『體育之家』的地位。」

英國足球協會商業總監詹姆斯·格雷（James Gray） 表示：「英格蘭足總盃是一項獨特的比賽，也是英國足球文化的一部分，應該與全球的足球迷分享。因此，我們非常高興能與Now TV達成協議，在未來幾年把足總盃的激情和精彩賽事帶給香港觀眾。」

自2003年開播以來，Now TV一直是香港優質體育直播的綜合平台，由足球、欖球、籃球、網球、羽毛球、賽車、桌球、高爾夫球、板球以至格鬥運動等，應有盡有。觀眾可以透過Now TV機頂盒或兼容Now TV應用程式的智能電視、智能手機或平板電腦，以最多三部裝置在任何地方同時無縫觀賞串流直播。