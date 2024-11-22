FIBA 3x3 香港年終賽開戰　Team Hong Kong無緣正賽

首度在香港舉行的「FIBA 3x3 香港年終賽2024」，周五（22日）在維多利亞公園正式開戰，Team Hong Kong率先出戰資格賽，可惜主隊連輸兩場，無緣正賽。

是日先上演年終賽資格賽，Team Hong Kong將先後與普林斯頓及坎達瓦交手，成績最佳的1支隊伍將晉級周六（23日）的正賽，爭奪冠軍。

Team Hong Kong由文俊浩、張家隆、百德新里及東京奧運3人籃球金牌得主查華斯組成，首場就要硬撼普林斯頓，可惜甫開局即被對方連入兩球兩分，落後0比5，主隊靠文俊浩剷籃先成功「止血」，但普林斯頓依然佔據主動，卡魯素表演雙手入樽，縱使文俊浩末段連入兩球兩分，加上查華斯「tip in」再取1分為主隊續命，但仍以14比21告負。

Team Hong Kong第2場面對坎達瓦，一度憑文俊浩連取5分領先5比2，可惜坎達瓦打出1段9比0攻勢反超，但Team Hong Kong未有放棄，查華斯和文俊浩合共射入多3球兩分球，但Team Hong Kong再輸1場13比21，無緣晉級。

文俊浩兩場俱以隊長身份領軍出戰，他直言非常意外，又指查華斯向他們傳授經驗，使球員有所成長：「查華斯把隊長一職交托予我，令我要承擔更多責任，學會幫助及鼓勵隊友，而且查華斯除了教導我們應付賽事，又會分享人生道理，令大家懂得專注賽事 。」

他續指球隊要加強體能，盼未來與其他高水平對手打得更緊湊：「我們在第1場較緊張，到第2場打得更堅決，一有空位便立即出手，開局亦成功取得領先，可惜由於體力不足，被對手反勝，這點務必有所改善。」

至於查華斯承認球隊短時間內出戰兩場賽事，在體力受影響下未能發揮最佳狀態，但相信只要繼續努力練習，有力取得更大進步：「大家已經打出賽前部署，縱使仍不時出現失誤，但我堅信大家已從一眾頂尖高手身上，吸取不少寶貴經驗，令我們繼續進步。」

此外，來自拉脫維亞的查華斯，對第2場迎戰拉脫維亞球隊坎達瓦感覺特別：「坎達瓦的球員都是我的朋友，彼此都很熟悉對方的打法，很開心兩隊都發揮出色，合演1場精彩賽事。」