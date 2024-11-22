艾殊利高爾：熱刺硬上戰術面對曼城易失波

曼城周日凌晨英超大戰主場迎戰熱刺，儘管熱刺在這場英超大戰前的入球比曼城多，失球則與對手相同，但卻發現自己正落後對手7分，並只在聯賽榜排第10位，這也可以反映了開季至今的窘境。

雖然熱刺在很多比賽都能取得領先，並且踢得十分出色，但於今季聯賽的輸波和贏波的場數一樣，這凸顯了其飄忽不穩及難以捉摸的神經刀本色。事實上，他們是聯賽入球最多的球隊，蘇蘭基和比蘭莊臣共入8球，但球隊的陣型和經常硬上的戰術讓他們很容易失球，最終失去領先優勢並且失分。球隊一對正選中堅雲迪尹及基斯甸羅美路的受傷缺陣令情況雪上加霜，任何球隊失去主力中堅都會產生巨大的負面影響。大戰當前，二人有機會傷癒復出，對領隊普斯迪高路當然是好消息，尤其他們將面對聯賽頭號神射手艾寧夏蘭特的進襲，此子近4次對陣熱刺共貢獻 3 個入球及1次助攻。

令人難以置信的是，曼城在各項比賽遭逢4連敗，包括在早前的英聯盃1比2不敵熱刺。

關於曼城最近的頹勢，已經引起坊間不少的嘩然及成為茶餘飯後的話題。無疑4連敗確是令人沮喪，但卻證明這支球隊近幾季的表現是所向披靡，導致現在出現的小低谷令外界有如此大的反應，或過於誇張的結論，甚至出現哥迪奧拿黃金年代已經結束等的論調。恰巧最近哥帥被傳與球會續約1年至2027年夏天，看起來是用行動來反擊。隨著其球員都知道這一點，而且哥迪奧拿能通過國際賽檔期進行額外的工作，以及評估一些不同的戰術選擇。我預計，他們將能重回正軌，從今輪起回復昔日水準，並把佳態保持到下年。

再者，通過國際賽檔期，一些原來受傷患困擾的球員如基亞利殊、史東斯、魯賓戴亞斯、文路爾艾簡治及謝利美杜古等，能有額外時間恢復過來。考慮到原本已有洛迪卡斯簡迪和奧斯卡波比等受傷，板櫈深度對藍月亮來說已經成為一個問題。

雖然過去5次交鋒，各贏2場，只有1次打和，但熱刺上次作客擊敗曼城要追溯至21/22球季。展望今仗的局勢發展，我認為他們可能會為曼城防線帶來一定的威脅，正如我們經常在熱刺身上看到的那樣。不過，熱刺作客曼城還是會堅持冒險，採取有前無後的作戰風格，考慮到藍月亮的進攻天賦，我認為他們絕對能輕鬆入球，預計會是一場入球源源不絕的主場勝利。