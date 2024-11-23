拜仁大勝　哈利卡尼「戴帽」破夏蘭特神紀錄

周六(23日)凌晨德甲，榜首拜仁慕尼黑主場以3比0大勝奧格斯堡，前鋒哈利卡尼包辦3個入球，呢位31歲英格蘭國腳加盟拜仁以來，僅上陣43場德甲就入到50球，打破艾寧夏蘭特保持嘅德甲最少場數入波「50+」紀錄，當年呢位前多蒙特射手要踢50場德甲先至入到50球，可見哈利卡尼入球率極之驚人。

兩隊實力相距懸殊，拜仁慕尼黑佔盡上風，但要等到下半場先至打開紀錄，63分鐘有奧格斯堡球員喺禁區內犯手球，球證吹罰12碼，哈利卡尼主射入網。戰至補時，哈利卡尼博到12碼，自己再次操刀射入，加上臨完場頂入1球，完成「帽子戲法」，亦係佢第7次喺德甲「戴帽」。

根據統計，哈利卡尼踢43場德甲入50球，成為賽事史上最快創出呢個里程碑嘅球員，比原本紀錄保持者艾寧夏蘭特少7場。與此同時，哈利卡尼仲貢獻14次助攻，名副其實能傳擅射。

值得一提，包括國家隊及球會賽事，哈利卡尼已連續25次射入12球，佢今季為拜仁各項賽事入20球，以1球優勢超越巴塞隆拿前鋒羅拔利雲度夫斯基，成為今季歐洲5大聯賽最多入波嘅球員。拜仁慕尼黑贏波後，領先踢少1場嘅第2位RB萊比錫8分。