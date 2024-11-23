C朗入波都冇用　奧巴美揚頂爆艾納斯

周六(23日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽，2位著名射手正面交鋒，巨星C朗雖然射入1球為艾納斯打開紀錄，但隊友唔生性，連失2球，主場以1比2不敵艾卡迪沙，被打破今季聯賽不敗之身。前阿仙奴前鋒奧巴美揚為艾卡迪沙頂入致勝1球，搶晒C朗風頭。

艾納斯趁主場之利狂攻對手，但把握力甚差，浪費多次入波機會，直至32分鐘先至由C朗射入領先，亦係呢位39歲葡萄牙國腳職業生涯第911個入波，向千球大關又行近一步。不過，艾納斯只係開心咗5分鐘，就被艾卡迪沙前鋒祖利安基洛尼斯射入扳平。

換邊後冇耐，祖利安基洛尼斯接應傳中波，凌空撥橫入中路，奧巴美揚近門頂入，協助艾卡迪沙反超前2比1。雖然艾納斯傾力反擊，但都無法收復失地，今季踢到第11場聯賽首次輸波，落後榜首希拉爾6分，兼踢多1場，爭標希望大受打擊。

C朗今場有6次射門，3次中目標入1球，27次傳波有25次成功交畀隊友，賽後當選今場最佳球員。不過，C朗攞獎都唔會開心，佢登陸沙特近2年，仍然未嘗正式賽事冠軍滋味，今季隨時又四大皆空。

至於艾卡迪沙取得聯賽4連勝，追至同艾納斯同分，奧巴美揚近5場聯賽入4球，演出非常搶鏡。