荷蘭爆冷贏三屆冠軍　首闖台維斯盃決賽　

在傳奇球星拿度最後一舞「擔演綠葉」的荷蘭隊，於台維斯盃爭標路上續顯強勢，周五（22日）挫敗曾奪3屆冠軍的德國，歷史性躋身決賽，將與「世一」仙拿領軍的意大利或澳洲爭逐王座。

拿度生涯告別戰上，擊敗了這位西班牙傳奇的雲迪桑普，在台維斯盃4強戰周五為荷蘭打頭陣，需要10個賽點才驚險以6比4、6比7(12比14)、6比3力挫德國的艾美亞，繼而格里斯樸再頂住對手的強攻，落後一盤的情況下以6比7(4比7)、7比5、6比4反勝，帶領荷蘭2比0提早取勝，不需要以雙打戰決定勝負。

格里斯樸賽後稱:「我們非常有自信，一直都覺得有可能，現在我們做到了，實在有點難以置信的感覺。」荷蘭周日決賽將面對由世界排名第1仙拿領軍的意大利或澳洲隊，爭逐錦標。

隊長哈休斯對隊員表現相當讚賞:「我們隊是很獨特，陣中沒有世界前5的球手，亦沒有前10的球員，就連前15的也沒有，但這是團隊的努力。」

至於三屆冠軍德國是自1993年奪標後，試圖爭取首晉決賽，惟失去了世界「2哥」沙維列夫助陣，今屆4強止步。