港超聯　有驚無險！大埔2比1贏港會

周六（23日）頭場先在大埔運動場，上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，大埔主場迎戰港會。「綠戰士」憑陳肇鈞、盧卡斯各入一球，最終有驚無險下以2比1，擊敗一度靠加斯特夫追近的港會，聯賽繼續不敗。

「綠戰士」今場強陣出擊，3名港腳謝家榮、尼高拉斯及陳肇鈞齊齊擔正，刑滿復出的加比爾與馬高斯山度士扼守中路，入球重任落在盧卡斯身上。港會則有費查復出把關，積施利、羅素鎮守後防，薩拉沙、史加利擔任攻中，支援加斯特夫攻堅。

港會初段反客為主，7分鐘唐道碧腳面撞射斜出。但先開記錄一方屬於大埔，19分鐘尼高拉斯左路傳中，陳肇鈞力壓黎皚韜頂入。大埔攻勢浪接浪，33分鐘馬卡雷拿勁射死角破網，但VAR卻指加比爾較早前侵犯陳浩嘉在先，判入球無效。不過41分鐘盧卡斯左腳射近柱得手，大埔半場領先兩球。

易邊後港會嘗試反撲，52分鐘薩拉沙橫傳，加斯特夫近門射入，追近至1比2。大埔之後如夢初醒，但盧卡斯、加比爾連番起腳，同樣未能考驗費查。70分鐘港會再有入球機會，史加利禁區頂無人看管下卻抽高。5分鐘後何家智擺脫對方後衞後快射，又被謝家榮接實。比賽尾段，大埔差點擴大領先優勢，盧卡斯門前射得太正，最終大埔維持贏2比1，順利全取3分。

大埔雖然僅勝2比1，但主教練李志堅認為過程未算驚險，惟承認球隊仍有改善空間：「失嗰球波都好後期，我哋尾段都仲有好多機會，只係今日我哋唔係太順，入波又吹走咗，所以之後球員太緊張，喺場上有啲心急，導致影響發揮。」