高級銀牌　有陣！東方火併冠忠南區

2024年11月23日 17:01
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    高級銀牌：東方 VS 冠忠南區
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    旺角大球場周六（23日）上演「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍拿亞扼守中路，林衍廷、余在言組成中場，支援巴科爾、巴杜姆在前線攻堅；至於南區的伍瑋謙及基斯「復出」，由黃浩然和宋柱浩鎮守中路，基哥利及艾華聯手負責攻堅。（on.cc周六晚上6時按次收費直播）
    東方正選：
    1 葉鴻輝 [GK]
    2 賀爾
    3 高素巴耶夫
    7 巴科爾
    9 巴杜姆
    14 余在言
    23 馬希偉
    27 馬高斯 [C]
    30 黃梓浩
    32 林衍廷
    72 拿亞
    冠忠南區正選：
    1 [GK] 伍瑋謙
    4 川瀬浩太
    6 基斯
    8 李嘉耀
    9 基哥利
    11 [C] 佐佐木周
    14 宋柱浩
    15 黎格爾
    16 翟廷峯
    18 艾華
    21 黃浩然
    東方後備：
    26 廖富源 [GK]
    10 費利蒲薩
    11 黃皓雋
    16 梁振邦
    17 吳宇曦
    19 亞歷斯祖
    35 林千裕
    42 楊棟棋
    43 黃安游
    44 柏拔
    77 李俊霆
    88 張文浩
    冠忠南區後備：
    13[GK] 陳嘉昊
    31[GK] 顏翱天
    7史提芬彭利拿
    10亞哥斯達
    17李小恆
    19趙聡悟
    20游卓峰
    26 陳凱柏
    27莊晉
    28張國鋒
    90積遜
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    旺角大球場周六（23日）上演1場「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。東方近4場本地賽事錄得3勝1和，走勢理想，但南區上場「賽馬會菁英盃」力挫理文後，士氣正盛。兩強相遇，激戰一觸即發！
    東方於聯賽首循環以2比0擊敗南區，主教練盧比度（Chino）預計對方近期演出漸入佳境，是役會更加緊湊：「雖然南區開季戰績唔算太好，但球員嘅質素完全唔使懷疑，史提芬彭利拿、佐佐木周同積遜都畀到好大威脅我哋，而且佢哋上場贏咗理文，士氣一定好好多，所以呢場預咗係『五五波』。」
    談到下周將要出戰「亞冠盃2」惡鬥FC悉尼，Chino強調現階段只專注在「高級組銀牌」爭取晉級，不會為此作出輪換：「始終我哋喺『亞冠盃2』晉級機會唔大，依家最緊要係踢好本地賽事，之後再部署對FC悉尼。」好消息是梁振邦傷愈復出，令人腳更加充裕。
    至於南區，主教練楊正光承認球隊近年對東方的往績欠佳，盼球員改善死球防守，與對手周旋到底：「呢一、兩季對住東方有被『格食格』嘅感覺，每當踢得膠着，就會被佢哋用死球製造入波，所以今場要打醒十二分精神。」
    此外，「光Sir」續指是役會繼續利用反擊，爭取入球：「雖然上場喺『菁英盃』對理文踢得比較保守，但都靠反擊攞到唔少進攻機會，所以今場戰術未必有太大轉變，希望可以贏波。」陣容方面，基斯刑滿復出，惟有傷在身的亞哥斯達仍未跟隨球隊操練，上陣成疑。