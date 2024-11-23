高級銀牌 有陣！東方火併冠忠南區
2024年11月23日 17:01
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高級銀牌：東方 VS 冠忠南區
【東網按次收費直播】
旺角大球場周六（23日）上演「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍拿亞扼守中路，林衍廷、余在言組成中場，支援巴科爾、巴杜姆在前線攻堅；至於南區的伍瑋謙及基斯「復出」，由黃浩然和宋柱浩鎮守中路，基哥利及艾華聯手負責攻堅。（on.cc周六晚上6時按次收費直播）
東方正選：
1 葉鴻輝 [GK]
2 賀爾
3 高素巴耶夫
7 巴科爾
9 巴杜姆
14 余在言
23 馬希偉
27 馬高斯 [C]
30 黃梓浩
32 林衍廷
72 拿亞
冠忠南區正選：
1 [GK] 伍瑋謙
4 川瀬浩太
6 基斯
8 李嘉耀
9 基哥利
11 [C] 佐佐木周
14 宋柱浩
15 黎格爾
16 翟廷峯
18 艾華
21 黃浩然
東方後備：
26 廖富源 [GK]
10 費利蒲薩
11 黃皓雋
16 梁振邦
17 吳宇曦
19 亞歷斯祖
35 林千裕
42 楊棟棋
43 黃安游
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
冠忠南區後備：
13[GK] 陳嘉昊
31[GK] 顏翱天
7史提芬彭利拿
10亞哥斯達
17李小恆
19趙聡悟
20游卓峰
26 陳凱柏
27莊晉
28張國鋒
90積遜
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旺角大球場周六（23日）上演1場「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。東方近4場本地賽事錄得3勝1和，走勢理想，但南區上場「賽馬會菁英盃」力挫理文後，士氣正盛。兩強相遇，激戰一觸即發！
東方於聯賽首循環以2比0擊敗南區，主教練盧比度（Chino）預計對方近期演出漸入佳境，是役會更加緊湊：「雖然南區開季戰績唔算太好，但球員嘅質素完全唔使懷疑，史提芬彭利拿、佐佐木周同積遜都畀到好大威脅我哋，而且佢哋上場贏咗理文，士氣一定好好多，所以呢場預咗係『五五波』。」
談到下周將要出戰「亞冠盃2」惡鬥FC悉尼，Chino強調現階段只專注在「高級組銀牌」爭取晉級，不會為此作出輪換：「始終我哋喺『亞冠盃2』晉級機會唔大，依家最緊要係踢好本地賽事，之後再部署對FC悉尼。」好消息是梁振邦傷愈復出，令人腳更加充裕。
至於南區，主教練楊正光承認球隊近年對東方的往績欠佳，盼球員改善死球防守，與對手周旋到底：「呢一、兩季對住東方有被『格食格』嘅感覺，每當踢得膠着，就會被佢哋用死球製造入波，所以今場要打醒十二分精神。」
此外，「光Sir」續指是役會繼續利用反擊，爭取入球：「雖然上場喺『菁英盃』對理文踢得比較保守，但都靠反擊攞到唔少進攻機會，所以今場戰術未必有太大轉變，希望可以贏波。」陣容方面，基斯刑滿復出，惟有傷在身的亞哥斯達仍未跟隨球隊操練，上陣成疑。