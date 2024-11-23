高級銀牌　有陣！東方火併冠忠南區

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旺角大球場周六（23日）上演「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍拿亞扼守中路，林衍廷、余在言組成中場，支援巴科爾、巴杜姆在前線攻堅；至於南區的伍瑋謙及基斯「復出」，由黃浩然和宋柱浩鎮守中路，基哥利及艾華聯手負責攻堅。（on.cc周六晚上6時按次收費直播）

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

9 巴杜姆

14 余在言

23 馬希偉

27 馬高斯 [C]

30 黃梓浩

32 林衍廷

72 拿亞

冠忠南區正選：

1 [GK] 伍瑋謙

4 川瀬浩太

6 基斯

8 李嘉耀

9 基哥利

11 [C] 佐佐木周

14 宋柱浩

15 黎格爾

16 翟廷峯

18 艾華

21 黃浩然

東方後備：

26 廖富源 [GK]

10 費利蒲薩

11 黃皓雋

16 梁振邦

17 吳宇曦

19 亞歷斯祖

35 林千裕

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

冠忠南區後備：

13[GK] 陳嘉昊

31[GK] 顏翱天

7史提芬彭利拿

10亞哥斯達

17李小恆

19趙聡悟

20游卓峰

26 陳凱柏

27莊晉

28張國鋒

90積遜

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旺角大球場周六（23日）上演1場「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。東方近4場本地賽事錄得3勝1和，走勢理想，但南區上場「賽馬會菁英盃」力挫理文後，士氣正盛。兩強相遇，激戰一觸即發！

東方於聯賽首循環以2比0擊敗南區，主教練盧比度（Chino）預計對方近期演出漸入佳境，是役會更加緊湊：「雖然南區開季戰績唔算太好，但球員嘅質素完全唔使懷疑，史提芬彭利拿、佐佐木周同積遜都畀到好大威脅我哋，而且佢哋上場贏咗理文，士氣一定好好多，所以呢場預咗係『五五波』。」

談到下周將要出戰「亞冠盃2」惡鬥FC悉尼，Chino強調現階段只專注在「高級組銀牌」爭取晉級，不會為此作出輪換：「始終我哋喺『亞冠盃2』晉級機會唔大，依家最緊要係踢好本地賽事，之後再部署對FC悉尼。」好消息是梁振邦傷愈復出，令人腳更加充裕。

至於南區，主教練楊正光承認球隊近年對東方的往績欠佳，盼球員改善死球防守，與對手周旋到底：「呢一、兩季對住東方有被『格食格』嘅感覺，每當踢得膠着，就會被佢哋用死球製造入波，所以今場要打醒十二分精神。」

此外，「光Sir」續指是役會繼續利用反擊，爭取入球：「雖然上場喺『菁英盃』對理文踢得比較保守，但都靠反擊攞到唔少進攻機會，所以今場戰術未必有太大轉變，希望可以贏波。」陣容方面，基斯刑滿復出，惟有傷在身的亞哥斯達仍未跟隨球隊操練，上陣成疑。