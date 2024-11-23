港超聯　打破入球荒　陳肇鈞：今季角色調整咗

大埔周六（23日）在大埔運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，主場順利以2比1擊敗港會，中場陳肇鈞（Philip）更成功打破7場入球荒。這名上季「四料足球先生」賽後坦言，今季自己需要兼顧更多防守工作，因此令入球數字減低，但他卻並不介意，認為最重要是能夠幫助球隊。

陳肇鈞對上一次入球已經是9月1日對九龍城的首場聯賽，之後7場本地賽事一直未有斬獲，直至今場對港會，於上半場19分鐘頭槌為大埔先開記錄，才終止入球荒。賽後Philip受訪時，亦有提到今季入球數字有所下降的原因：「中間其實有好多機會嘅，但自己處理得唔好。同埋今年角色調整咗，自己少咗衝入禁區，反而兼顧更多防守，9號位留畀盧卡斯，出波就『伊高』（伊高沙托尼）、馬卡雷拿去做。不過最緊要幫到球隊，我入幾多球波真係冇咩所謂。」

大埔今場面對榜下游的港會，最終只能夠險勝2比1，然而Philip認為球隊發揮沒有太大問題：「過去一個月我哋調整咗踢法，想用個波好啲，唔想再做一支淨係單靠球員個人能力嘅強隊，今場只係過渡期，當然把握能力可以再好啲。」