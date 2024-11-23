港超聯　均業北區標準流浪拚盡止頹風

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）另一場賽事，上演榜下游大戰，由賽前積分榜包尾的均業北區，坐鎮北區運動場迎戰「7爺」標準流浪。兩隊在聯賽同樣成績低迷，北區至今仍未打開勝利之門，而流浪則錄得5場不勝，雙方為求止頹風，今場一定打甩髀！（開賽時間：周日下午3時）

均業北區剛在「賽馬會菁英盃」逼和爭標分子傑志，總算舒緩聯賽7連敗之悶氣，主教練鮑家耀直言對提升士氣有幫助：「最近兩場比賽，防守紀律已經改善咗，希望今場保持到之餘，球員可以再減少犯錯。」「鮑Sir」續指流浪今季實力或有所削弱，但強調仍要謹慎應戰：「流浪啲外援個個好有經驗，喺啲重要嘅賽事，就係要有呢類型球員喺度，加上『樂仔』（劉智樂）把握力好強，一定要加緊留意。」

上周於「賽馬會菁英盃」贏波的流浪，近5場聯賽錄得1和4負，隊長林遼太期望今仗可延續上場「菁英盃」的氣勢，於聯賽再下一城：「上場對球隊嚟講真係好重要，因為我哋已經有一段時間冇贏過波，希望可以保持個氣勢，喺對手身上攞走晒3分，之後再挑戰2連勝、3連勝落去。」目前流浪於聯賽排名第7，林遼太認為北區雖然暫列榜尾，但依然不可以看輕對心：「上季同北區交手嘅時候，已經見識過肯迪嘅突擊能力同傳球質素，雖然佢哋暫時排名比我哋低，但並唔代表啲乜嘢，總之我哋會嚴陣以待。」