艾殊利高爾：施洛令紅軍更冷靜有條理

利物浦及修咸頓今季在英超可謂有着天淵之別，賽前一隊是狀態最佳，另一隊則是最差。

主隊修咸頓在今季聯賽只曾1勝，相反作客的利物浦在今季全部17場比賽中只曾1次和波及1次落敗，目前更已連續13場保持不敗。

外號「聖人」的修咸頓今季唯一一場聯賽勝仗，就是在有可能要為護級而戰的愛華頓身上取得，但不幸的是，他們上場聯賽作客以0比2不敵狼隊，令自己繼續在聯賽榜墊底。

正如我之前所講，儘管這支南部球隊的場均控球率達57%，與對手利物浦並列第3位，但卻是今季聯賽入球最少的球隊（11場僅入7球）。

他們似乎無法在禁區內外，找到方法傳球給前鋒起腳，導致射門次數排名倒數第2位。如果他們想護級成功，必須在這一點上有所改善。雖然主帥羅素馬田不應該完全摒棄其傳控的比賽風格，但仍需要稍微調整一下，有時不要執著無謂的控球在腳，這樣才能在比賽的關鍵時刻找到入球的方法。

另一邊廂，利物浦在將控球轉化為入球方面，沒有遇到任何障礙，今季聯賽共入21球，僅落後攻力最強的熱刺2球。至於在防守方面，他們也沒有太大問題，僅失6球。雖然有人希望他們能像高普時代般積極進攻，但與我們過往幾季的全面壓逼進攻略有不同，在施洛調教下變得更加冷靜和有條理，防守也變得更穩健。不論在場內場外，這名荷蘭教頭已經適應得很好，在教練席時的神態自若也給我留下深刻印象。畢竟紅軍的工作並不輕鬆，不過他似乎已經以自己的方式，從容應對一切。

他希望路易斯迪亞斯、達雲紐尼斯和阿歷斯麥亞里士打等，能夠絲毫無損地從南美歸隊，並與主力穆罕默德沙拿齊齊登場。穆罕默德沙拿過去11 次對修咸頓不斷在門前送上致命一擊，合共貢獻7個入球及4次助攻。利物浦過去5次對修咸頓未曾落敗，我看不到他們在這場比賽失分的可能，因此預測紅軍能輕鬆大勝。