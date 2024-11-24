曼城主場吞熱刺4蛋　哥帥生涯最大恥辱

曼城兵敗如山倒！周日(24日)凌晨英超賽事，曼城喺主場意外慘吞熱刺4蛋，各項賽事經歷5連敗，日前宣布續約嘅領隊哥迪奧拿，連創執教生涯6大恥辱紀錄。曼城下輪英超就要喺榜首大戰作客利物浦，哥帥豪言「藍月亮」必定會反彈贏波！

曼城喺國際賽前連輸4場，不過近期有奇雲迪布尼、史東斯等主力傷愈，又有哥迪奧拿續約消息振奮軍心，開波前更有洛迪卡斯簡迪帶同金球獎「示威」，面對同樣殘陣兼頹勢嘅熱刺，賽前仍被一致睇好，不過今場戰況卻令人大跌眼鏡。

曼城早段有唔少攻勢，但艾寧夏蘭特連環失機，13分鐘更被占士麥迪臣靚入楔近門攻陷。曼城失波後防守立立亂，占士麥迪臣20分鐘接應孫興民妙傳射成2比0；換邊後熱刺愈戰愈勇，柏度樸路同班倫莊臣各入1球，令曼城意外吞4雙光蛋。

哥迪奧拿今場一敗塗地，創執教生涯6項恥辱紀錄，今次係佢首次5連敗，同時追平生涯最大敗仗(之前3次輸0比4)，亦係自2015年教拜仁慕尼黑後，第2次經歷聯賽3連敗。防守差係曼城沉淪主因，哥帥生涯首次連續5場失至少2球，又係首次聯賽主場被轟入4球；最後，哥帥執教生涯9次輸畀熱刺，係佢面對輸波次數最多嘅對手。

哥迪奧拿賽後表示：「當你輸0比4，可以做嘅就係恭喜熱刺。球隊依家有啲脆弱，帶住負面情緒比賽，我哋唔習慣呢種情況(連敗)，但現實就係咁，依家唔好理季尾係點，而係面諗下一場波，我哋會企番起身，而且一定做到。」曼城周中歐聯主場對飛燕諾，下場聯賽就作客硬撼利物浦。