巴塞隆拿噩夢4分鐘　連續2場聯賽失分

周日(24日)凌晨西甲，巴塞隆拿喺領先2比0大好形勢下，比賽尾段經歷「噩夢4分鐘」，出現1張紅牌加上2個失波，作客被切爾達逼和2比2，連續2場聯賽失分。法國守將祖利斯古迪賽後道歉，承認自己係失分嘅「罪魁禍首」。

巴塞今場開局唔錯，拉芬夏比洛尼15分鐘先拔頭籌，羅拔利雲度夫斯基61分鐘拉開到2比0，以為順風順水，點知82分鐘出現戲劇性轉變，祖利斯古迪走甩對手被打穿，累馬克干沙度要用超技術拉跌對手，兩黃一紅被逐離場。

巴塞雖然踢少個，但至少仲有2球優勢，但84分鐘祖利斯古迪又喺心臟地帶被「打荷包」，艾方干沙利斯成功破蛋，仲未定神嘅巴塞喺86分鐘再被曉高艾華利斯攻陷，短短4分鐘內食紅牌兼失兩球，繼上輪輸畀皇家蘇斯達後又再失分。

祖利斯古迪賽後表示：「好對唔住，我相信如果唔係我嘅犯錯，勝利一定係屬於巴塞。我今日表現唔好，而且唔夠集中，結果付出沉重代價，我嘅犯錯好嚴重兼不能接受。」教練費歷克賽後亦訓斥球員：「唔單止最後幾分鐘，今場我哋好多犯錯，踢得好差，或者拎到1分已經算執到。」