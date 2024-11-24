英超首尾之戰　利物浦趕「修」工捧半大

英超早場上演「首尾之戰」，包尾嘅修咸頓主場對榜首利物浦，雙方實力相距懸殊，「一哥」利物浦要贏波冇難度，所以客W熱爆燈冇肉食。睇番雙方以往交鋒經常迅速入局駁火，近5次對賽有4次上半場總入球開2球或以上，首選中位數1.5球嘅半場大。（Now 621周日晚10時直播）

修咸頓落後排尾4嘅狼隊5分，如果再唔積極搶分，好可能下季降落英冠，所以就算修咸頓整體實力不及利物浦，都要豁出去博一博。事實上，「修頓」遇上傳統勁旅，踢法並不畏縮，上月初作客阿仙奴，更加反客為主率先入波打開紀錄，可惜後勁不繼輸1比3，今仗有地利支持，隨時先下手為強，發動突襲希望製造爆冷賽果。

至於利物浦今季踢11場聯賽取得9勝1和1負，合共轟入21球，表現近乎無懈可擊。「紅軍」踢法非常搶韁，近7場聯賽有6次上半場取得入球。兩位前鋒穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯頻頻入波之外，加普近4次上陣亦射入4球，鋒線威力強大，有力快速攻入修咸頓大門。不過，利物浦中堅華基爾雲迪積克有傷在身，上陣成疑，防線存在隱憂，就算失波都唔出奇，半場大博得過。

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