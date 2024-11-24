港超聯　一度落後3球！標準流浪逼和均業北區

北區運動場周日（24日）上演「中銀人壽香港超級聯賽」榜下游大戰，均業北區主場惡鬥標準流浪。最終流浪上半場一度落後3球下，憑雷仙奴梅開二度，加上劉智樂有1球進帳，戲劇性3比3逼和對手。

在聯賽未嘗一勝的北區，派出龐焯熙把關，肯迪、羅曉聰及劉君正控制中場，支援舒拉普攻堅；至於流浪，巴拉克、岡本玲仁及林遼太組成中場鐵三角，雷仙奴先列後備。

開賽僅3分鐘，北區就打開紀錄，波比與菅沼駿哉碰撞後，把皮球撞前，舒拉普右路勁射成1比0。13分鐘後，劉君正中路傳入禁區，助攻肯迪射成2比0。眼見落後兩球，流浪隨即以雷仙奴入替菅沼駿哉，加強攻力，但25分鐘，肯迪角球斬入禁區，盧兆崎打手槌後，被羅港威撞入，球證起初指北區有球員犯規在先，但球證觀看VAR後，改判入球有效，北區領先3球。

40分鐘，基拿美解圍省中李呈彈後，雷仙奴右路推大位射成1比3，上半場補時階段，古杜拉左路擺脫張廣然後，推大位勁射中楣，北區半場領先3比1。

客隊半場換入法蘭度及李泳豪，力圖平反敗局，北區於62分鐘亦有肯迪傷出，由柏度哥斯達入替。73分鐘，張廣然右路傳中，法蘭度倒掛未能考驗龐焯熙，6分鐘後，劉智樂門前快北區球員一步，射成2比3，令比賽掀起高潮，下半場補時階段，雷仙奴把握柏度哥斯達頭槌解圍不遠，勁射成3比3，助流浪在一度落後3球下，搶回1分。