港超聯　10人傑志5蛋贈九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）於深水埗運動場上演前列大戰，由九龍城主場挑戰爭霸分子傑志。最後10人應戰的傑志憑韋頓、利亞倫、潘沛軒、明加索夫、及祖連奴各建一功，以5比0擊敗九龍城，袋走3分。

九龍城今場由李瀚灝把關，韋利安鎮守後防，迪高負責中場屏障，協助林學曦和卡朗攻堅；傑志陣容方面，泰利負責把關，利亞倫、祖連奴及顏卓彬組成中場鐵三角，為潘沛軒和明加索夫創造突擊機會。

開賽僅10分鐘，九龍城傳來壞消息，門將李瀚灝出迎時與潘沛軒出現碰撞，需要退下火線，由袁皓俊入替。13分鐘，韋頓接應明加索夫左邊底線傳中，門前頭槌頂入，率先為傑志打開紀錄。6分鐘後，九龍城再度失守，利亞倫在林樂勤助攻下遠柱射入，為傑志於早段拉開領先優勢。27分鐘，九龍城迎來黃金機會，曾錦濤無人看管下右路起射，可惜未能命中目標。

客隊攻勢一浪接一浪，28分鐘，潘沛軒接應祖連奴傳送後，於禁區內射入。30分鐘，明加索夫接應潘沛軒右路傳中，勁射破網。「藍鳥」得勢不饒人 ，35分鐘，祖連奴接應潘沛軒的回傳，輕鬆得手，將比數改寫至5比0。41分鐘，九龍城再有黃金機會，曾家進中路傳送予許家樂，後者起腳射門但斜出。補時5分鐘階段，明加索夫疑似在何瀧浩倒地後再踩對手一腳，被球證直罰紅牌離場。上半場，傑志暫時以5球領先九龍城。

易邊後，踢少1人的傑志攻勢未有減弱，50分鐘，潘沛軒接應祖連奴傳送左腳抽射，被袁皓俊救出。下半場中段，天雨之下雙方陷入僵局，九龍城力圖反擊，75分鐘，卡朗突破對方防線左腳抽射，惟角度太正，皮球被泰利沒收。直至補時階段雙方均未有入球進帳，最後傑志以5比0擊敗九龍城。