港超聯　潘沛軒1射2傳：希望畀到韋斯活信心

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）於深水埗運動場上演前列大戰，傑志前鋒潘沛軒今場射入1球及2次助攻，助球隊以5比0擊敗九龍城，賽後「潘沛」表示會繼續做好本分，同時冀藉此機會向港隊主帥韋斯活表現自己，力爭上陣時間。

今季首度於聯賽擔正的「潘沛」，上半場於7分鐘之内，就做出1個入球兼交出2個助攻，他表示團隊默契十足，對成功踢出部署感到高興：「我覺得呢場波大家配合得好好，雖然臨半場有小插曲我哋要踢少個，但整體都發揮到教練部署，好開心成功守住領先優勢到尾。」他認為今場勝仗為周六（30日）的「高級組銀牌」4強戰注下強心針，會以晉級決賽為目標：「今場贏波之後球隊士氣提升咗唔少，希望下一場對理文有更加好嘅表現，爭取連勝殺入決賽。」

今季多番進入港隊決選名單的潘沛軒，於過去3場的國際足球友誼賽中未嘗正選上陣，「潘沛」希望藉機會表現自己，得到港隊新帥韋斯活的認同：「無論係港隊定係傑志，就算只係上陣1、2分鐘都好，只要落到場我都會畀足100%，我會做好自己本分，集中去踢每一場，希望以表現畀到更多信心教練。」