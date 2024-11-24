「後費Sir時代」曼聯9位新帥首戰7勝

曼聯新領隊魯賓艾摩廉將於周一(25日)凌晨英超首次率領紅魔鬼比賽，作客葉士域治，球迷好期待呢位39歲葡萄牙少帥能否打響頭炮。翻查紀錄，自從費格遜2013年退休後，曼聯已經換咗10位主帥，此前9位第1場正式賽事領軍成績不俗，有7人旗開得勝，僅尹戈爾、坦哈格輸波。

莫耶斯作為費Sir欽點嘅接班人，首仗協助曼聯喺社區盾以2比0擊敗韋根，首輪英超更以4比1大勝史雲斯，但佢季尾被炒，由名宿傑斯接手擔任看守領隊，換帥後第1場以4比0擊敗諾域治。

其後曼聯聘請荷蘭名帥尹戈爾出任正式主帥，但首輪英超1比2不敵史雲斯，緊隨之後4位紅魔鬼新帥摩連奴、蘇斯克查、卡域克、蘭歷克都可以喺首場領軍贏波，直到坦哈格先至斷纜。

剛離隊嘅看守領隊雲尼斯達萊首場領軍，喺英聯盃大勝李斯特城5比2，換言之「後費Sir時代」曼聯新帥第一擊勝出率近78%。

「後費Sir時代」曼聯新帥首戰賽果

莫耶斯 社區盾勝韋根2:0

傑斯 英超勝諾域治4:0

尹戈爾 英超負史雲斯1:2

摩連奴 社區盾勝李斯特城2:1

蘇斯克查 英超勝卡迪夫城5:1

卡域克 歐聯勝維拉利爾2:0

蘭歷克 英超勝水晶宮勝1:0

坦哈格 英超負白禮頓1:2

雲尼斯達萊 英聯盃勝李斯特城5:2