變陣強襲葉士域治　艾摩廉領軍首騷撐曼聯W

英超上演矚目戲碼，剛換帥嘅「紅魔鬼」曼聯作客新升班嘅葉士域治。曼聯新主教練魯賓艾摩廉喺今個國際賽期由士砵亭過檔加盟，今場係呢位39歲少帥領軍第一擊，球員為博新「波士」歡心肯定搏盡，事實上曼聯之前喺看守領隊雲尼斯達萊帶領下近4場3勝1和，表現急速回升，加上有「新帥效應」加持下，客勝值得睇好。（Now 621、611周一凌晨零時30分直播）

曼聯經歷災難性開季，終於喺上月底聯賽輸畀韋斯咸後解僱領隊坦哈格，並於短時間內宣布魯賓艾摩廉接任。不過由於手續需時，近4場都係由看守領隊「雲佬」帶隊，球隊立即強勢反彈，包括喺英聯盃及聯賽兩勝李斯特城，喺聯賽1比1賽和車路士，以及擊敗PAOK打開歐霸盃勝利之門；隊長般奴費南迪斯交出4入球2助攻，表現脫胎換骨。

「紅魔鬼」實力雄厚，本來不致於位列中下游，只因受限於不擅長嘅逼搶踢法，球員無從發揮所致。坦哈格落台後，球隊整體能力獲得釋放，重拾魔性之下自然踢出應有水準，今場係魯賓艾摩廉首場領軍，球員戮力同心，佢嘅343體系喺士砵亭獲得巨大成功，雖然未知照搬過嚟曼聯會有咩效果，但只要球隊踢回上場3比0大勝李斯特城表現，贏波並非難事。

葉士域治上場雖然爆冷擊敗表現飄忽嘅熱刺，但喺此場勝仗之前，該隊僅得5和5負10場不勝，因此贏熱刺可以講係一場意外，今場惡鬥正在谷底反彈嘅曼聯先見真章，如果無法交出超水準表現，相信難逃一敗。

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