香港高球賽　列特首度封王　許龍一第6

香港高爾夫球公開賽周日（24日）煞科，美國球手列特以低標準22桿強勢奪冠。香港球手許龍一表現神勇，第6名完成賽事。

美國球手列特昨日（23日）打出破場地紀錄59桿後，以低標準18桿大幅領先。周日這位2018美國大師賽冠軍得主延續好表現，分別在第3、4、5、6、12、13洞抓下「小鳥」，打出66桿完賽，並以總成績低標準22桿強勢奪冠。衞冕新西蘭球手甘寶（低標準19桿）奪得亞軍，日本的比嘉一貴第4圈打出低標準8桿好成績，令他一躍成第3位完賽。

杭州亞運金牌得主香港「一哥」許龍一最後賽日表現出色，有6個洞抓得「小鳥」，以66桿完成，總成績排行第6，為表現最佳香港球手。另一香港代表黑純一在最後一圈表現失準，以高標準1桿完成，總成績排第65名。

24歲的許龍一賽後表示：「好開心，今天家人、朋友，還有很多不認識的人來支持我，好表現都是他們的功勞。雖然知道很難追上第一位，但我亦盡力做好自己的小目標，這個成績我很滿意。早前自己因為受傷有兩個月沒怎麼打高爾夫球，現在我感到狀態回復不少，期待之後的比賽。」

第5度來港參賽的列特，首次在香港公開賽封王，奪得36萬美元（280萬港元）獎金，賽後他表示：「今天我對自己說就是享受比賽，還有就是趁早拉開分差，不給他們有威脅我的機會，雖然第18洞有點失誤，但都不太影響成績，好開心在香港贏得冠軍。香港賽歷史悠久，球迷亦很熱情，好享受在這裡比賽，期待回來爭取衞冕。」