張家朗親撰文解釋失利　港花劍團體賽負南韓

由張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及梁千雨組成的男子花劍港隊，周日（24日）於FIE世界盃突尼斯站團體賽16強中面對南韓，雖然比賽完第5回合作後一度領先，可惜最終以36比45告負，完成今站賽事。張家朗於個人賽亦次圈止步，對於個人今季首個國際賽無緣獎項，劍神親自撰文表達感想，坦言成績未如理想，但也在預期之內。

在漫長的劍擊生涯中，狀態當然有所起伏，作為東京及巴黎兩屆奧運個人賽金牌得主，27歲的張家朗如何保持一個平衡狀態，以應付長年累月的比賽至為重要。對於相隔117天再踏國際賽舞台，他對自己的表現說：「在今年賽季開始的第一個比賽，發揮只是一般，過去兩年的奧運準備和比賽，實在使我心理和生理都有點疲累，在奧運之後，我休息了一段時間，好讓身體慢慢的恢復和調理一些傷患和勞損，今次的比賽，我是用一個比較享受的心態去作比賽，不要給自己太大的壓力。」

「雖然今次比賽成績不如理想，也算是在我的預期內，我對此成績也算是滿意，當然亦有很大的進步空間，希望可以盡快進入比賽狀態和節奏。」

張家朗與隊友於今夏香港站世盃團體賽，歷史性奪得金牌，當日包括淘汰亞運金牌對手南韓。但今天兩雄再遇，港隊由張家朗打頭陣，加上吳諾弘在第2回合拿下7分，合力領港隊領先10比9。蔡俊彥其後贏對手5比3，港隊佔得上風，至第5局後保持25比23優勢。可是南韓隨後由Lee Kwanghyun以7比2反壓蔡俊彥，情況逆轉，最終港隊以36比45落敗，無緣8強。