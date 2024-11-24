FIBA 3x3 香港年終賽　阿姆斯特丹隊封王

阿姆斯特丹隊主力迪莊 (Worthy de Jong) 在巴黎奧運決賽為荷蘭加時「絕殺」法國，令人記憶猶新，「迪莊時間」今晚（24日）於維園再現，由阿姆斯特丹隊(Team Amsterdam)對巴黎隊(Team Paris)的FIBA 3x3 香港年終賽 2024決賽，某程度如奧運決賽「翻版」，迪莊又一次於加時絕殺對手，助球隊首度稱霸年終賽，並當選年終賽MVP。

由昨日的分組賽到今日的淘汰賽階段，迪莊屢次成為阿姆斯特丹隊扭轉戰局的勝負手，包括半準決賽對塞爾維亞烏布隊(Team Ub)餘3.5秒、球隊19:20落後時，運球後撤步兩分命中，助球隊21:20反勝。

準決賽對立陶宛羅東華里斯隊(Team Raudondvaris)，迪莊在比賽最後34秒時投入關鍵兩分球、拉開差距，最終阿姆斯特丹隊贏20:17。

決賽火併巴黎隊，對方有兩名奧運銀牌球員在陣，阿姆斯特丹隊則擁3名金牌得主，賽事幾近等同奧運決賽，巴黎隊更一度領先9:3。阿姆斯特丹隊逐步收復失地，雙方激戰至19平。

至比賽餘27秒巴黎隊薛基拿外投命中，阿姆斯特丹隊作出判決挑戰，裁判翻看影片後判定為一分投射，巴黎隊未能實現絕殺，迪莊得球權後上籃取分，雙方最終在10分鐘比賽時間完結後打成20平手，而迪莊就在加時重現奧運決賽一幕，於外線起手命中、將球隊送上王座，並當選年終賽MVP。

決賽取得13分的迪莊固然是功臣，其他球員在防守上的出色表現，也是功勞不少，史歷特(Arvin Slagter)表示：「這是我籃球生涯最精彩的時刻，這是神奇、完美的一個球季。來到年終賽的淘汰賽階段，每場都是硬仗，迪莊總能做出驚人的投籃，我、祖迪臣(Jan Driessen)和阿爾拔斯(Bryan Alberts)的努力也不應被遺忘。」

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