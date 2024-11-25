曼聯換帥第1擊又失分　殘酷現實艾摩廉肉緊發火

曼聯周一(25日)凌晨正式展開「艾摩廉時代」，換帥後第1擊作客新升班嘅葉士域治，雖然81秒入波打造完美開局，但曼聯球員明顯未熟習新陣式，好快就打回原形，最終被葉士域治逼和1比1幸保不敗。魯賓艾摩廉曾因球員未有執行戰術指示，一度喺場邊發火，賽後佢承認球員「諗得太多」，需要時間改革。

艾摩廉今場轉用3-4-3陣式，拉舒福特重返箭頭位置，開波81秒就將球迷嘅期望值推上頂峰，由後場組織迅速轉守為攻，阿密特迪亞路邊路快放後傳中畀拉舒福特射入，為艾摩廉拎到完美開局。不過葉士域治企穩陣腳後，開始施展猛烈攻勢，要勞煩奧拿拿左飛右撲。

去到43分鐘曼聯終於頂唔住，奧馬利赫捷臣禁區頂推橫後世界波轟入死角，半場握手言和。換邊後葉士域治仍佔上風，曼聯即使換入海倫、約舒亞舒克斯、美臣蒙特等攻擊球員亦未有起色，最終只能打成1比1平手，曼聯近4場聯賽第3度失分，排喺聯賽榜第12位。

艾摩廉全程喺場邊不斷教路，而且表現非常肉緊，又揮舞水樽又大歎氣，尾段更因球員未有執行逼搶指令，一度發火破口大罵。今場係艾摩廉今季首次喺聯賽贏唔到波，佢之前執教士砵亭喺葡超11戰全勝，嚟到曼聯後終於面對艱鉅重建嘅殘酷現實。

艾摩廉賽後承認球隊需要時間：「戰果並唔如意，英超係好高強度嘅聯賽，我哋有個好開始後應該要控制得更好。新陣對球員嚟講好有啲難，球員有時表現得迷失，但我哋只係練咗兩課，佢哋已經盡晒力，呢一點最重要。你見到球員明顯喺比賽中『諗得太多』，我哋需要時間，球員適應後肯定會踢得更好。」