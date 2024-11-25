王楚欽年終賽打出爭氣波　實現三連霸鎖定年終「世一」

儘管乒乓世界「一哥」中國的王楚欽最近表現不穩，但他最終以冠軍為今季劃上完美句號，周日在福岡舉行的WTT年終賽成功衞冕男單錦標，並實現「三連霸」。

這位24歲球星在男單決賽再碰上擁主場之利的日本張本智和，經過四局比拼後，王楚欽以直落4比0(11-2、11-8、11-7、11-5)獲勝，連續三年捧走冠軍，並鎖定年終世界第一，而張本智和三進總決賽決賽都是以亞軍作結，但其世界排名升上第3位。

王楚欽袋走4萬美元的冠軍獎金，並且結束長達6個月的錦標荒，他賽後直言沒有想過可以奪得三連冠:「我和張本智和從小就是長期對手，我們熟悉彼此的打法，也有過同樣的勝利及失敗，他無論是身體上還是精神上都處於巔峰狀態。」

他續稱:「我沒有想到今天的結果，我只是做好充份準備來這個場比賽。2024年對我來說一點也不正常，有好有壞，很高興比賽結束時，我能夠向觀眾展示『3』的手勢。」王楚欽今年巴黎奧運為中國贏得一面混雙金牌，然而曾被視為男單奪標大熱，最終32強止步，並且3個月輸了5場比賽，一度被受質疑，最終在年終賽打出爭氣波。

至於女單冠軍戰上演「中國內訌」，16強淘汰了「世一」孫穎莎的王曼昱，與陳幸同打足7局才能分出勝負，最終世界排名第7的王曼昱在一度落後的情況下，以4比3(13-11、9-11、4-11、11-5、5-11、11-8、11-5)反勝奪冠。